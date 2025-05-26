«Превышает все показатели»: Физик объяснил появление гигантской «птицы» у Солнца

Загадочный объект в форме гигантской птицы, замеченный у Солнца, вероятно, является протуберанцем – результатом извержения солнечной плазмы. Об этом рассказал физик-ядерщик Евгений Анпилогов.

Согласно прогнозам учёного, в 2025-2026 годах ожидается максимальная солнечная активность. Анпилогов пояснил в беседе с РБК, что протуберанцы – это выбросы относительно холодного солнечного вещества в магнитосферу. Хотя большая часть этого вещества, по его словам, вернётся на Солнце под действием магнитных линий, часть продолжит движение к внешним границам Солнечной системы, постепенно теряя температуру.

Физик добавил, что выброс был направлен в противоположную от Земли сторону. Именно благодаря этому удалось лучше его увидеть.

«Этот протуберанец поражает своими размерами и расстоянием от Солнца — целых 2,5 млн км! Это превышает все ранее наблюдаемые показатели. До этого самые мощные протуберанцы фиксировались на расстоянии 1,7 млн км, что, кстати, уже больше диаметра Солнца», — поделился учёный.