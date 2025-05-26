Пожар вспыхнул в военкомате Винницы

В одном из зданий территориального центра комплектования (ТЦК), выполняющего функции военкомата, в городе Винница на центральной Украине произошёл пожар, сообщила украинская интернет-газета «Страна.ua».

На опубликованных кадрах видно, как густой дым валит из окна верхнего этажа здания, на место происшествия оперативно прибыли пожарные машины. Причины возгорания остаются неизвестными.

На Украине образовались огромные очереди из мужчин в военкоматы, но есть нюанс

На Украине образовались огромные очереди из мужчин в военкоматы, но есть нюанс

Тем временем Харьковские сотрудники территориального центра комплектования пересели на микроавтобус с надписью «Мясокомбинат». На снятых очевидцами кадрах запечатлён фургон с рекламой мясокомбината. По словам автора видео, из машины на светофоре пытался выскочить схваченный военкомами человек, но работники ТЦК догнали бедолагу и вернули назад.