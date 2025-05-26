Актёру из «Склифосовского» заменили тазобедренные суставы, чтобы он смог нормально ходить

Актёр Константин Юшкевич, известный зрителям по ролям в сериалах «Склифосовский» и «Балабол», успешно перенёс эндопротезирование тазобедренных суставов, что позволило ему восстановить полноценную походку и избавиться от изнуряющих болей. Об этом сообщает

По информации телеграм-канала, 55-летний артист долгое время страдал от хронических болевых ощущений и выраженной хромоты, вызванной неравной длиной конечностей — следствием деформации костей. Это вынуждало его передвигаться с опорой на костыли.

Операции по замене суставов были проведены поэтапно: первая — в 2024 году, вторая — в начале 2025-го. В настоящее время Юшкевич активно ведёт творческую деятельность и продолжает радовать поклонников выступлениями на театральной сцене.