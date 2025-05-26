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26 мая, 07:27

Актёру из «Склифосовского» заменили тазобедренные суставы, чтобы он смог нормально ходить

Mash: Актёр Юшкевич перенёс операцию по замене тазобедренных суставов протезом

Актёр Константин Юшкевич. Обложка © РИА «Новости» / Владимир Федоренко

Актёр Константин Юшкевич. Обложка © РИА «Новости» / Владимир Федоренко

Актёр Константин Юшкевич, известный зрителям по ролям в сериалах «Склифосовский» и «Балабол», успешно перенёс эндопротезирование тазобедренных суставов, что позволило ему восстановить полноценную походку и избавиться от изнуряющих болей. Об этом сообщает

По информации телеграм-канала, 55-летний артист долгое время страдал от хронических болевых ощущений и выраженной хромоты, вызванной неравной длиной конечностей — следствием деформации костей. Это вынуждало его передвигаться с опорой на костыли.

Операции по замене суставов были проведены поэтапно: первая — в 2024 году, вторая — в начале 2025-го. В настоящее время Юшкевич активно ведёт творческую деятельность и продолжает радовать поклонников выступлениями на театральной сцене.

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Ранее сообщалось, что обладатель легендарного гундосого голоса с VHS-кассет попал в больницу из-за проблем с сердцем. 55-летнему мастеру авторского перевода Андрею Дольскому, озвучившему около 30 тысяч фильмов, диагностировали гипертонию с осложнениями на сердце.

Ольга Сливченко
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