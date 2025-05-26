В российском регионе вынесли приговоры полицейским за смерть семи пенсионеров

«Судом установлено, что в период с января 2017 по январь 2021 года подсудимые, являясь сотрудниками полиции, действовали вопреки основным направлениям деятельности полиции. Они неоднократно выезжали для оформления некриминальных смертей по адресу, где располагался нелегальный пансионат», — отметили в судах.

Помимо этого, полицейские фальсифицировали административные протоколы и постановления, внося в них недостоверную информацию, вероятно, для улучшения статистики. Оба подсудимых не признали своей вины. Бывшим полицейским Максиму Евстратову 1988 года рождения и Константину Колесникову 1992 года рождения были вынесены приговоры. Евстратов получил три года условно, а Колесников — два года и шесть месяцев условно.