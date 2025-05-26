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Регион
26 мая, 07:43

В российском регионе вынесли приговоры полицейским за смерть семи пенсионеров

Тюменским полицейским дали условные сроки за смерть семи пенсионеров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zoka74

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zoka74

В Тюменской области двое полицейских получили условные сроки за халатность, которая вскрылась после пожара в пансионате. Возгорание унесло жизни семи пожилых людей. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.

«Судом установлено, что в период с января 2017 по январь 2021 года подсудимые, являясь сотрудниками полиции, действовали вопреки основным направлениям деятельности полиции. Они неоднократно выезжали для оформления некриминальных смертей по адресу, где располагался нелегальный пансионат», — отметили в судах.

Помимо этого, полицейские фальсифицировали административные протоколы и постановления, внося в них недостоверную информацию, вероятно, для улучшения статистики. Оба подсудимых не признали своей вины. Бывшим полицейским Максиму Евстратову 1988 года рождения и Константину Колесникову 1992 года рождения были вынесены приговоры. Евстратов получил три года условно, а Колесников — два года и шесть месяцев условно.

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Напомним, трагедия произошла 9 января 2021 года. Во время пожара в нелегальном пансионате под Тюменью погибло семь пожилых постояльцев. Как выяснилось в ходе следствия, о подпольном доме престарелых знали правоохранительные органы и прокуратура. В результате хозяйка сгоревшего пансионата в Тюмени получила 6 лет тюрьмы за гибель семи пенсионеров.

Мария Любицкая
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