ФНС начала банкротство «Кофе Хауз»

Cтоличная Инспекция Федеральной налоговой службы №4 инициировала процедуру банкротства в отношении сети «Кофе Хауз», подав соответствующее заявление в Арбитражный суд. Это происходит на фоне значительного сокращения числа кофеен данного бренда. По данным издания «Коммерсантъ», если десятилетие назад насчитывалось свыше 220 заведений, то сегодня их количество не превышает пяти.

Представители ГК «Шоколадница», в состав которой входит «Кофе Хауз», пояснили, что упомянутая дочерняя компания не располагает собственными активами и фактически не осуществляет операционной деятельности.

За 2024 год оборот «Кофе Хауз» уменьшился на 17% по сравнению с предыдущим годом, составив 1,55 миллиарда рублей. При этом, как сообщает СПАРК, чистая прибыль компании выросла на 53%, достигнув 121,5 миллиона рублей. Чистые активы на конец периода оценивались в 191,5 миллиона рублей.

В портфель активов компании входят: сертификат на производство жареного кофе в зернах, четыре лицензии на торговлю алкоголем в Москве, товарные знаки «Кофе Хауз» и «Фабрика кофе «Вари и пей», а также договоры аренды помещений и домены, связанные с сетью «Кофе Хауз».

Эксперт Павел Новиков из юридической фирмы указывает на то, что финансовый коллапс отдельного звена в рамках бизнес-холдинга может спровоцировать цепную реакцию, приводящую к банкротству связанных предприятий. Глубина этого процесса определяется масштабом исходных финансовых проблем. Данная тенденция широко прослеживается в практике крупных российских компаний.

Сеть «Кофе Хауз» была основана в 1999 году бизнесменом Тимуром Хайрутдиновым.