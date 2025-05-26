«Усталость накапливается»: Военный аналитик оценил перспективы нового наступления ВСУ

У ВСУ не осталось ресурсов для проведения крупных наступательных операций, вроде той, что была в Курской области. Такое мнение выразил военный аналитик Евгений Норин.

Эксперт считает, что хоть украинской армии и удалось в определённой степени стабилизировать линию фронта в Донбассе, они по-прежнему испытывают дефицит кадров и сталкиваются с тактическими кризисами на отдельных направлениях. При этом аналитик не видит признаков, что ВС РФ в ближайшее время непременно прорвут оборону противника на оперативную глубину и смогут значительно ускорить темпы наступления.

«Усталость в украинской армии накапливается, но крайне медленно. Говорить, что мы стоим в двух шагах от победы, нельзя. Радикально ничего не изменилось», — объяснил Норин «Ленте.ру».