«Усталость накапливается»: Военный аналитик оценил перспективы нового наступления ВСУ
Аналитик Норин: ВСУ остались без ресурсов для крупных наступательных операций
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У ВСУ не осталось ресурсов для проведения крупных наступательных операций, вроде той, что была в Курской области. Такое мнение выразил военный аналитик Евгений Норин.
Эксперт считает, что хоть украинской армии и удалось в определённой степени стабилизировать линию фронта в Донбассе, они по-прежнему испытывают дефицит кадров и сталкиваются с тактическими кризисами на отдельных направлениях. При этом аналитик не видит признаков, что ВС РФ в ближайшее время непременно прорвут оборону противника на оперативную глубину и смогут значительно ускорить темпы наступления.
«Усталость в украинской армии накапливается, но крайне медленно. Говорить, что мы стоим в двух шагах от победы, нельзя. Радикально ничего не изменилось», — объяснил Норин «Ленте.ру».
Если крупных наступательных операций со стороны Киева в ближайшее время и не будет, то возможность атак относительно небольшими группами точно не стоит скидывать со счётов. Напомним, сегодня ночью украинские подразделения предприняли две попытки вновь прорваться на территорию Курской области. Их атака была отбита, противник понёс потери и отступил в Сумскую область.