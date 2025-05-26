Финансовое насилие: Россиянин-абьюзер годами запрещал жене тратить собственные деньги

Экономическое насилие — один из главных инструментов домашней тирании в семьях многих жителей России. Финансовые абьюзеры совершают манипуляции с доходами и расходами партнёра и, что ещё хуже — полностью лишают жертву доступа к деньгам. Эта проблема стала волновать не только правозащитников, но и банкиров, которые стали сталкиваться с подобными ситуации намного чаще.

«Лента.ру» рассказала историю москвички Елены, которая оказалась жертвой денежной тирании. После рождения малыша супруг попросил женщину уволиться с работы. Мужчина полностью стал контролировать траты в семье. Елена была вынуждена отправлять любые чеки из магазинов и возвращать сдачу. Кроме того, москвичка перестала приобретать вещи для себя и детей, хотя её муж постоянно скупал новую одежду.

Собеседница издания рассказала, что в какой-то момент у неё забрали телефон и запретили общаться с друзьями. Муж объяснил это тем, что якобы ей это всё не нужно. Ситуация накалилась в тот момент, когда Елена обратилась в банк. Там сотрудник организации сообщил россиянке, что она стала жертвой финансового насилия.

Кроме того, после развода Кирилл отказался платить алименты. Также выяснилось, что у него была любовница, которую он содержал. Авторы материала дополнили, что юристы Консорциума женских неправительственных объединений сталкиваются с финансовым насилием в большинстве дел о домашней тирании.

«Как правило, агрессоры не скрывают, что используют экономический рычаг как шантаж или месть», — пояснила юрист, президент Консорциума женских НПО Татьяна Белова.