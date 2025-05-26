Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 08:25

Финансовое насилие: Россиянин-абьюзер годами запрещал жене тратить собственные деньги

«Лента.ру»: Россиянин годами не разрешал супруге тратить собственные деньги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Экономическое насилие — один из главных инструментов домашней тирании в семьях многих жителей России. Финансовые абьюзеры совершают манипуляции с доходами и расходами партнёра и, что ещё хуже — полностью лишают жертву доступа к деньгам. Эта проблема стала волновать не только правозащитников, но и банкиров, которые стали сталкиваться с подобными ситуации намного чаще.

«Лента.ру» рассказала историю москвички Елены, которая оказалась жертвой денежной тирании. После рождения малыша супруг попросил женщину уволиться с работы. Мужчина полностью стал контролировать траты в семье. Елена была вынуждена отправлять любые чеки из магазинов и возвращать сдачу. Кроме того, москвичка перестала приобретать вещи для себя и детей, хотя её муж постоянно скупал новую одежду.

Собеседница издания рассказала, что в какой-то момент у неё забрали телефон и запретили общаться с друзьями. Муж объяснил это тем, что якобы ей это всё не нужно. Ситуация накалилась в тот момент, когда Елена обратилась в банк. Там сотрудник организации сообщил россиянке, что она стала жертвой финансового насилия.

Кроме того, после развода Кирилл отказался платить алименты. Также выяснилось, что у него была любовница, которую он содержал. Авторы материала дополнили, что юристы Консорциума женских неправительственных объединений сталкиваются с финансовым насилием в большинстве дел о домашней тирании.

«Как правило, агрессоры не скрывают, что используют экономический рычаг как шантаж или месть», — пояснила юрист, президент Консорциума женских НПО Татьяна Белова.

В США мужчина месяц следил за женой и расправился с ней на глазах у 4-летней дочери
В США мужчина месяц следил за женой и расправился с ней на глазах у 4-летней дочери

А ранее Life.ru писал, что московскую школу моделей «Лидер» подозревают в мошенничестве и насилии. Парню предложили пройти обучение стоимостью в 120 тысяч рублей. После отказа и попытки заступиться за такую же жертву аферистов молодого человека просто избили.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Социальные проблемы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar