Экипаж авиакомпании «Россия» заметил НЛО в небе у Москвы

Пилоты авиакомпании «Россия» сообщили о наблюдении неопознанного летающего объекта в районе Москвы, передаёт Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошёл 24 мая во время рейса из Санкт-Петербурга в Москву. На расстоянии 114 километров от столицы экипаж самолёта Sukhoi Superjet 100 зафиксировал необычный объект. По их описанию, это был небольшой белый предмет многоугольной формы, находившийся на высоте 600–900 метров выше траектории полёта лайнера.

Согласно данным, разрешения на использование воздушного пространства в этом районе не выдавалось. Информация о происшествии была передана в войска противовоздушной обороны.