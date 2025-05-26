Производитель колбасы «Папа может» снова пытается продать бизнес

Владелец Останкинского мясоперерабатывающего комбината (ОМПК), известного своими колбасами под брендом «Папа может», снова ведёт переговоры о возможной продаже предприятия. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации издания, сделка по продаже компании может быть закрыта уже этим летом. Стоимость комбината оценивается в 50-60 миллиардов рублей. Однако цена может измениться как в большую, так и в меньшую сторону.

Компании мясной отрасли активно интересуются ОМПК из-за нехватки перерабатывающих мощностей. Актив также привлекателен благодаря известным брендам, обширной клиентской базе и отлаженной системе дистрибуции, которая обеспечивает широкое присутствие продукции в магазинах.

В качестве потенциальных покупателей рассматриваются агрохолдинг «Таврос», инвестиционная группа «Марафон», а также CP Foods. Среди других возможных претендентов называются ГАП «Ресурс», «Мираторг» и Агрокомплекс имени Н.И. Ткачёва.