Производитель колбасы «Папа может» снова пытается продать бизнес
«Коммерсант»: Останкинский мясокомбинат собираются продать за 50–60 млрд рублей
Колбаса. Обложка © Life.ru / Шедеврум
Владелец Останкинского мясоперерабатывающего комбината (ОМПК), известного своими колбасами под брендом «Папа может», снова ведёт переговоры о возможной продаже предприятия. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По информации издания, сделка по продаже компании может быть закрыта уже этим летом. Стоимость комбината оценивается в 50-60 миллиардов рублей. Однако цена может измениться как в большую, так и в меньшую сторону.
Компании мясной отрасли активно интересуются ОМПК из-за нехватки перерабатывающих мощностей. Актив также привлекателен благодаря известным брендам, обширной клиентской базе и отлаженной системе дистрибуции, которая обеспечивает широкое присутствие продукции в магазинах.
В качестве потенциальных покупателей рассматриваются агрохолдинг «Таврос», инвестиционная группа «Марафон», а также CP Foods. Среди других возможных претендентов называются ГАП «Ресурс», «Мираторг» и Агрокомплекс имени Н.И. Ткачёва.
Ранее специалист перечислил продукты, которые должны стать дешевле в июне. Специалист заявил, что цены на мясо, курицу, масло и рыбу останутся прежними. Однако чай, хлеб и хлебобулочные изделия могут подорожать в начале лета.