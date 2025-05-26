Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 08:39

«Скопление душ»: Американские учёные зафиксировали в космосе мистическое явление

Учёные из США с помощью спецоборудования обнаружили «скопление душ» в космосе

Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Американские учёные из Инженерной школы имени Пратта при Университете Дьюка, используя передовое оборудование, смогли заметить в космическом пространстве необычное явление, которое они метафорически назвали «скоплением душ». Именно высокоточное оснащение позволило им зафиксировать едва уловимые электромагнитные импульсы, по своему характеру напоминающие вспышки молний.

На протяжении многих километров обнаружено довольно плотное скопление исследуемых элементов. Научное сообщество выдвигает гипотезу о вероятной связи этого феномена с влиянием магнитного поля Земли.

Учёные отметили, что подобные наблюдения играют ключевую роль в расширении наших представлений о внеземном пространстве и его влиянии на нашу планету.

Пентагон заявил о наблюдении российского кинетического оружия в космосе
Пентагон заявил о наблюдении российского кинетического оружия в космосе

Ранее стало известно, что учёные из Нижегородского института прикладной физики РАН успешно разгадали главный аспект в процессе формирования молний. Разработав компьютерную модель, которая детально описывает процесс возникновения атмосферных разрядов в грозовых облаках, они продемонстрировали, что важную роль играет объединение множества плазменных нитей в единую проводящую сеть.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Новости науки
  • США
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar