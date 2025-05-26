«Скопление душ»: Американские учёные зафиксировали в космосе мистическое явление

Американские учёные из Инженерной школы имени Пратта при Университете Дьюка, используя передовое оборудование, смогли заметить в космическом пространстве необычное явление, которое они метафорически назвали «скоплением душ». Именно высокоточное оснащение позволило им зафиксировать едва уловимые электромагнитные импульсы, по своему характеру напоминающие вспышки молний.

На протяжении многих километров обнаружено довольно плотное скопление исследуемых элементов. Научное сообщество выдвигает гипотезу о вероятной связи этого феномена с влиянием магнитного поля Земли.

Учёные отметили, что подобные наблюдения играют ключевую роль в расширении наших представлений о внеземном пространстве и его влиянии на нашу планету.