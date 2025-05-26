«Скопление душ»: Американские учёные зафиксировали в космосе мистическое явление
Учёные из США с помощью спецоборудования обнаружили «скопление душ» в космосе
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Американские учёные из Инженерной школы имени Пратта при Университете Дьюка, используя передовое оборудование, смогли заметить в космическом пространстве необычное явление, которое они метафорически назвали «скоплением душ». Именно высокоточное оснащение позволило им зафиксировать едва уловимые электромагнитные импульсы, по своему характеру напоминающие вспышки молний.
На протяжении многих километров обнаружено довольно плотное скопление исследуемых элементов. Научное сообщество выдвигает гипотезу о вероятной связи этого феномена с влиянием магнитного поля Земли.
Учёные отметили, что подобные наблюдения играют ключевую роль в расширении наших представлений о внеземном пространстве и его влиянии на нашу планету.
Ранее стало известно, что учёные из Нижегородского института прикладной физики РАН успешно разгадали главный аспект в процессе формирования молний. Разработав компьютерную модель, которая детально описывает процесс возникновения атмосферных разрядов в грозовых облаках, они продемонстрировали, что важную роль играет объединение множества плазменных нитей в единую проводящую сеть.