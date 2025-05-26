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26 мая, 08:26

Шесть СВУ было установлено на ж/д путях под Белгородом, одно из которых сработало

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Шесть самодельных взрывных устройств (СВУ) было установлено на железнодорожных путях в Белгородской области, одно из которых сработало при прохождении грузового поезда, перевозившего руду, передаёт Telegram-канал SHOT.

  • Ж/д пути в Белгородской области, где произошёл взрыв. Фото © Telegram / SHOT
    Ж/д пути в Белгородской области, где произошёл взрыв. Фото © Telegram / SHOT

Ж/д пути в Белгородской области, где произошёл взрыв. Фото © Telegram / SHOT

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По имеющимся данным, взрывчатка была размещена с интервалом в полтора метра. В результате детонации одного из устройств повреждения получил последний вагон состава, включая межвагонные соединители тормозной системы.

После завершения восстановительных работ движение поездов на участке было возобновлено. Правоохранительные органы усматривают в случившемся признаки преступления, квалифицируемого как террористический акт.

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Напомним, в Новооскольском округе Белгородской области произошёл взрыв на железнодорожных путях, когда по ним проезжал поезд. Взрывное устройство было заложено под рельсами. Пострадавших нет.

Оксана Попова
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