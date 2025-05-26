Шесть СВУ было установлено на ж/д путях под Белгородом, одно из которых сработало

Шесть самодельных взрывных устройств (СВУ) было установлено на железнодорожных путях в Белгородской области, одно из которых сработало при прохождении грузового поезда, перевозившего руду, передаёт Telegram-канал SHOT.

По имеющимся данным, взрывчатка была размещена с интервалом в полтора метра. В результате детонации одного из устройств повреждения получил последний вагон состава, включая межвагонные соединители тормозной системы.

После завершения восстановительных работ движение поездов на участке было возобновлено. Правоохранительные органы усматривают в случившемся признаки преступления, квалифицируемого как террористический акт.