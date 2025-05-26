Провоцирует доказать обратное: Еврокомиссар по обороне усомнился в мощи России

Москва вряд ли добьётся значительных успехов в конфликте на Украине, считает европейский комиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс. Он выразил мнение, что Россия якобы не обладает той могущественной силой, которую ей приписывают все страны. Об этом сообщает издание LRT.

«Россия не так сильна, как считают, и я не вижу никаких доказательств большой силы РФ», — заявил Кубилюс

Он также выразил уверенность в будущем Украины, способной удержать фронт при наращивании западной помощи. Он полагает, что это создаст условия для справедливого мира.

Еврокомиссар подчеркнул, что Евросоюз не может рассматривать Россию как партнёра, поскольку, по его мнению, Москва представляет собой главную угрозу для европейской безопасности. Он убеждён, что стремление к «дружбе» с Владимиром Путиным лишь подтолкнет Кремль к дальнейшей агрессии и рассорит Запад.