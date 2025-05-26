Сносящая памятники Красной армии Варшава возмутилась демонтажом барельефов на польском кладбище в РФ
Польша передала РФ ноту в связи с демонтажом барельефов на мемориале «Медное»
Обложка © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Власти Польши вручили представителям России ноту протеста в связи с демонтажом барельефов польских военных наград на мемориальном комплексе «Медное» в Тверской области. Об этом сообщил глава МИД страны Радослав Сикорский.
«Дипломатическая нота уже передана», — сказал он в эфире телеканала RMF24.
По его словам, якобы были удалены крест Virtuti militari (польский военный орден, вручаемый за выдающиеся боевые заслуги) и крест войны 1939 года.
Мемориальный комплекс «Медное» 16 мая сообщил о демонтаже барельефов польских воинских наград на Польском воинском кладбище. Причиной этого решения назвали нарушение законодательства РФ при установке барельефов, изготовленных самими поляками.
Польша активно демонтирует связанные с СССР монументы с 2017 года. Известно, что в 1997 году в стране был 561 памятник советским воинам-освободителям. В 2020-2021 годах нетронутыми осталось лишь 112.
Ранее сообщалось, что украинские активисты устроили скандальные провокации в Польше на 9 Мая. Демонстранты не только оскорбляли и мешали людям, пришедшим возложить цветы у памятников советским солдатам, но и установили «непристойную» инсталляцию возле кладбищенских ворот.