Сносящая памятники Красной армии Варшава возмутилась демонтажом барельефов на польском кладбище в РФ

Власти Польши вручили представителям России ноту протеста в связи с демонтажом барельефов польских военных наград на мемориальном комплексе «Медное» в Тверской области. Об этом сообщил глава МИД страны Радослав Сикорский.

«Дипломатическая нота уже передана», — сказал он в эфире телеканала RMF24.

По его словам, якобы были удалены крест Virtuti militari (польский военный орден, вручаемый за выдающиеся боевые заслуги) и крест войны 1939 года.

Мемориальный комплекс «Медное» 16 мая сообщил о демонтаже барельефов польских воинских наград на Польском воинском кладбище. Причиной этого решения назвали нарушение законодательства РФ при установке барельефов, изготовленных самими поляками.

Польша активно демонтирует связанные с СССР монументы с 2017 года. Известно, что в 1997 году в стране был 561 памятник советским воинам-освободителям. В 2020-2021 годах нетронутыми осталось лишь 112.