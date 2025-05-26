Индианка сбежала от супруга с мужем сестры в первую брачную ночь
News9Live: В Индии девушка сбежала от мужа с супругом сестры после свадьбы
Обложка © Kandinsky/ Life.ru
В Индии девушка сбежала от супруга сразу после свадьбы. Она позвонила ночью мужу сестры и попросила увезти её от свёкров, которые остались недовольны приданым невестки и жестоко её избили. Об этом сообщает News9Live.
Свадьба проходила в доме родителей жениха. Всё шло хорошо и гладко, однако после церемонии начались разногласия. Родители жениха ожидали большего приданого от новоиспечённой невестки. Свёкры так рассердились, что избили девушку и той пришлось звонить мужу сестры. Тот примчался на машине вместе с ещё двумя мужчинами и увёз несчастную индианку. Семья мужа пыталась преследовать их, однако попытки не увенчались успехом.
На этом история не заканчивается — родители жениха подали на семью невестки в полицию. Они утверждают, что девушка украла у них украшения ценой в 500 тысяч рупий (466 тысяч рублей). Правоохранители планируют провести очную ставку между участниками инцидента.
Ранее Life.ru сообщал, что индус умер прямо во время церемонии бракосочетания со своей двоюродной сестрой. Молодой человек потерял сознание, когда надевал на невесту мангалсутру — традиционное ожерелье, символизирующее вступление в брак.