Индианка сбежала от супруга с мужем сестры в первую брачную ночь

В Индии девушка сбежала от супруга сразу после свадьбы. Она позвонила ночью мужу сестры и попросила увезти её от свёкров, которые остались недовольны приданым невестки и жестоко её избили. Об этом сообщает News9Live.

Свадьба проходила в доме родителей жениха. Всё шло хорошо и гладко, однако после церемонии начались разногласия. Родители жениха ожидали большего приданого от новоиспечённой невестки. Свёкры так рассердились, что избили девушку и той пришлось звонить мужу сестры. Тот примчался на машине вместе с ещё двумя мужчинами и увёз несчастную индианку. Семья мужа пыталась преследовать их, однако попытки не увенчались успехом.

На этом история не заканчивается — родители жениха подали на семью невестки в полицию. Они утверждают, что девушка украла у них украшения ценой в 500 тысяч рупий (466 тысяч рублей). Правоохранители планируют провести очную ставку между участниками инцидента.