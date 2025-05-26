Котлета с пюрешкой за $1,7: Инвесторы шокированы «столовским» ужином у Трампа
Telegraph: Трамп разочаровал инвесторов ужином из картошки за $1,7 млн
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Ужин, организованный президентом США Дональдом Трампом для инвесторов в его криптовалютный проект, оставил у гостей крайне негативное впечатление. Билеты на это мероприятие стоили 1,7 миллиона долларов. Казалось бы, всё должно было пройти на высшем уровне, однако у политика совершенно другое видение на элементарные вещи, о чём сообщает газета Telegraph со ссылкой на участников.
Сомнительное рандеву проходило в гольф-клубе Трампа в Вирджинии и собрало 220 человек. Каждый гость якобы получил самое эксклюзивное и дизайнерское приглашение в мире, однако толку от этого не было совершенно никакого. Участники отметили, что президент ограничился речью и вскоре покинул зал, не ответив на вопросы.
Ужин, который предоставил Трамп. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Vinnie Italiano
Ужин оказался самым большим разочарованием. Гости назвали его «ужасным», а выступление Трампа — «бессвязным». Критика касалась как вкуса, так и внешнего вида блюд. Особенно они были недовольны малым количеством овощей. Газета даже опубликовала снимок одного из блюд, которое, по словам гостей, уступало еде на борту бюджетных авиакомпаний.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует ускорить завершение конфликта на Украине. Для этого он готов пойти на серьёзные уступки со стороны Киева. Президент США хочет быстрее достичь мира и прекратить поставки оружия Украине.