Котлета с пюрешкой за $1,7: Инвесторы шокированы «столовским» ужином у Трампа

Ужин, организованный президентом США Дональдом Трампом для инвесторов в его криптовалютный проект, оставил у гостей крайне негативное впечатление. Билеты на это мероприятие стоили 1,7 миллиона долларов. Казалось бы, всё должно было пройти на высшем уровне, однако у политика совершенно другое видение на элементарные вещи, о чём сообщает газета Telegraph со ссылкой на участников.

Сомнительное рандеву проходило в гольф-клубе Трампа в Вирджинии и собрало 220 человек. Каждый гость якобы получил самое эксклюзивное и дизайнерское приглашение в мире, однако толку от этого не было совершенно никакого. Участники отметили, что президент ограничился речью и вскоре покинул зал, не ответив на вопросы.

Ужин, который предоставил Трамп. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Vinnie Italiano

Ужин оказался самым большим разочарованием. Гости назвали его «ужасным», а выступление Трампа — «бессвязным». Критика касалась как вкуса, так и внешнего вида блюд. Особенно они были недовольны малым количеством овощей. Газета даже опубликовала снимок одного из блюд, которое, по словам гостей, уступало еде на борту бюджетных авиакомпаний.