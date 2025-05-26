Путин встретится с главой МИД Турции Фиданом

Глава государства Владимир Путин примет в Кремле министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, находящегося в Москве с рабочим визитом. Такое заявление на брифинге сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, в течение дня у президента запланирован ряд рабочих встреч, которые пройдут в закрытом формате, однако встреча с Фиданом станет ключевым событием.

Как отметил Песков, на переговорах Путина и Фидана особое внимание будет уделено ситуации на Украине, которая станет одной из центральных тем обсуждения. При этом он подчеркнул, что Фидан также проведёт переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, где основное внимание будет уделено вопросам двусторонних отношений. Тем не менее, обмен мнениями по украинскому вопросу остаётся обязательной частью повестки.

Напомним, что Турция, сохраняя нейтральную позицию и поддерживая дипломатические связи как с Россией, так и с Украиной, играет роль ключевого посредника в переговорах по урегулированию конфликта. Последние переговоры между представителями России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая 2025 года под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.