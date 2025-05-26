«Важное достижение»: В Кремле оценили роль США в запуске переговоров по Украине
Песков: Россия высоко оценивает роль США в запуске переговоров по Украине
Переговоры в Стамбуле. Обложка © Telegram / МИД России
Россия выражает признательность Соединённым Штатам и лично президенту Дональду Трампу за их значительные усилия в содействии началу переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что запуск диалога является важным шагом вперёд.
«Разумеется, начало переговорного процесса, для которого американская сторона приложила очень большие усилия, — это очень важное достижение. И мы действительно признательны американцам и лично президенту Трампу за содействие в организации и запуске этого переговорного процесса. Это очень важное достижение», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
Ранее Трамп сообщил, что главарь киевского режима своими речами создаёт проблемы Украине. Американский лидер вновь напомнил, что конфликт никогда бы не начался, будь он президентом во времена прежней администрации.