«Важное достижение»: В Кремле оценили роль США в запуске переговоров по Украине

Россия выражает признательность Соединённым Штатам и лично президенту Дональду Трампу за их значительные усилия в содействии началу переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что запуск диалога является важным шагом вперёд.

«Разумеется, начало переговорного процесса, для которого американская сторона приложила очень большие усилия, — это очень важное достижение. И мы действительно признательны американцам и лично президенту Трампу за содействие в организации и запуске этого переговорного процесса. Это очень важное достижение», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.