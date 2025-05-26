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26 мая, 09:57

СК назвал имена командиров ВСУ, причастных к ракетной атаке на курский Льгов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Российские следователи установили личности командиров ВСУ, которые несут ответственность за ракетный удар по городу Льгову Курской области. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Получены данные о причастности к преступлению командира 19-й отдельной ракетной бригады «Святая Варвара» ВСУ Ростислава Карпуши, а также подчинённых ему командиров дивизионов Вадима Смирнова и Владимира Керсана. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — указано в сообщении надзорного ведомства.

По данным следствия, 22 мая в результате обстрела гражданской инфраструктуры населённого пункта из РСЗО HIMARS, произведённого ВСУ под командованием Карпуши, Смирнова и Керсана, пострадали 16 мирных жителей, включая двоих детей. В результате обстрела были повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и более 20 автомобилей.

СК заявил о намерении установить все обстоятельства произошедшего и местонахождение указанных командиров.

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Ранее сообщалось, что ВСУ дважды за ночь попытались проникнуть на территорию Курской области, но их действия были пресечены. По нашим данным, часть бойцов ликвидирована. Оставшиеся солдаты отступили обратно в Сумскую область.

Наталья Демьянова
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