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26 мая, 10:22

Появилось видео задержания членов террористической ячейки под Нижним Новгородом

Сегодня в Нижегородской области сотрудники ФСБ накрыли террористическую ячейку. Задержаны семеро участников, которые вербовали в России новых сторонников среди мусульман и мигрантов. Кадры задержания распространил ЦОС ФСБ РФ.

В Нижегородской области задержали террористов. Видео © ЦОС ФСБ

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На видео сняли лесной схрон двух подростков для теракта на военном объекте под Тверью

Напомним, что задержанные действовали по зданию эмиссара из Польши. В отношении двух главарей группы возбуждены уголовные дела, а рядовые участники задержаны и будут выдворены на родину.

Обложка © ЦОС ФСБ

Полина Никифорова
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