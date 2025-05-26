Появилось видео задержания членов террористической ячейки под Нижним Новгородом

Сегодня в Нижегородской области сотрудники ФСБ накрыли террористическую ячейку. Задержаны семеро участников, которые вербовали в России новых сторонников среди мусульман и мигрантов. Кадры задержания распространил ЦОС ФСБ РФ.

На видео сняли лесной схрон двух подростков для теракта на военном объекте под Тверью

На видео сняли лесной схрон двух подростков для теракта на военном объекте под Тверью

Напомним, что задержанные действовали по зданию эмиссара из Польши. В отношении двух главарей группы возбуждены уголовные дела, а рядовые участники задержаны и будут выдворены на родину.