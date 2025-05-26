Появилось видео задержания членов террористической ячейки под Нижним Новгородом
Сегодня в Нижегородской области сотрудники ФСБ накрыли террористическую ячейку. Задержаны семеро участников, которые вербовали в России новых сторонников среди мусульман и мигрантов. Кадры задержания распространил ЦОС ФСБ РФ.
В Нижегородской области задержали террористов. Видео © ЦОС ФСБ
Напомним, что задержанные действовали по зданию эмиссара из Польши. В отношении двух главарей группы возбуждены уголовные дела, а рядовые участники задержаны и будут выдворены на родину.
Обложка © ЦОС ФСБ