В Госдуме рассказали, на что пойдёт Киев «в своём беспределе» после отправки женщин на штурмы
Депутат Белик: Киев намерен бросить в горнило конфликта как можно больше людей
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Появляется всё больше красноречивых свидетельств не только нехватки личного состава ВСУ, массового дезертирства и достаточно непростого положения украинских военных на передовой, но и жестоких методов киевского режима, который намерен бросить в горнило конфликта как можно больше людей. Так в беседе с Life.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал сообщения о привлечении в ВСУ женщин-заключённых.
Насильная мобилизация на Украине, судя по всему, не может закрыть бреши в личном составе ВСУ, поэтому в бой стали бросать женщин-заключённых. При этом, если ориентироваться на данную информацию, речь идёт не о тех профессиях и специальностях, где лучше всего могут проявить себя на фронте именно женщины. Это не медработники или связисты, женщин-заключённых бросают на штурм наравне с мужчинами. Однако боеспособность ВСУ такое решение командования не усилит.
Парламентарий не исключил, что «в своём беспределе» киевский режим, который не особенно считается с возрастом и состоянием здоровья своих граждан, решит скоро призывать и несовершеннолетних.
Напомним, ранее СМИ узнали, что украинская армия, столкнувшись с острой нехваткой личного состава, начала привлекать к боевым действиям женщин-заключённых. Значительные потери в неудачных операциях на различных участках фронта вынудили Киев прибегнуть к принудительной мобилизации, но и этот ресурс почти исчерпан.