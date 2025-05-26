Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 10:42

В Госдуме рассказали, на что пойдёт Киев «в своём беспределе» после отправки женщин на штурмы

Депутат Белик: Киев намерен бросить в горнило конфликта как можно больше людей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Появляется всё больше красноречивых свидетельств не только нехватки личного состава ВСУ, массового дезертирства и достаточно непростого положения украинских военных на передовой, но и жестоких методов киевского режима, который намерен бросить в горнило конфликта как можно больше людей. Так в беседе с Life.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал сообщения о привлечении в ВСУ женщин-заключённых.

Насильная мобилизация на Украине, судя по всему, не может закрыть бреши в личном составе ВСУ, поэтому в бой стали бросать женщин-заключённых. При этом, если ориентироваться на данную информацию, речь идёт не о тех профессиях и специальностях, где лучше всего могут проявить себя на фронте именно женщины. Это не медработники или связисты, женщин-заключённых бросают на штурм наравне с мужчинами. Однако боеспособность ВСУ такое решение командования не усилит.

Дмитрий Белик

Депутат Госдумы

Насильная мобилизация на Украине, судя по всему, не может закрыть бреши в личном составе ВСУ, поэтому в бой стали бросать женщин-заключённых. При этом, если ориентироваться на данную информацию, речь идёт не о тех профессиях и специальностях, где лучше всего могут проявить себя на фронте именно женщины. Это не медработники или связисты, женщин-заключённых бросают на штурм наравне с мужчинами. Однако боеспособность ВСУ такое решение командования не усилит.
Насильная мобилизация на Украине, судя по всему, не может закрыть бреши в личном составе ВСУ, поэтому в бой стали бросать женщин-заключённых. При этом, если ориентироваться на данную информацию, речь идёт не о тех профессиях и специальностях, где лучше всего могут проявить себя на фронте именно женщины. Это не медработники или связисты, женщин-заключённых бросают на штурм наравне с мужчинами. Однако боеспособность ВСУ такое решение командования не усилит.

Парламентарий не исключил, что «в своём беспределе» киевский режим, который не особенно считается с возрастом и состоянием здоровья своих граждан, решит скоро призывать и несовершеннолетних.

Дедушку с видео, над которым издевались ВСУшники в Судже, убили
Дедушку с видео, над которым издевались ВСУшники в Судже, убили

Напомним, ранее СМИ узнали, что украинская армия, столкнувшись с острой нехваткой личного состава, начала привлекать к боевым действиям женщин-заключённых. Значительные потери в неудачных операциях на различных участках фронта вынудили Киев прибегнуть к принудительной мобилизации, но и этот ресурс почти исчерпан.

Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Госдума
  • Комментарии Лайфу
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar