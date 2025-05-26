В Госдуме рассказали, на что пойдёт Киев «в своём беспределе» после отправки женщин на штурмы

Насильная мобилизация на Украине, судя по всему, не может закрыть бреши в личном составе ВСУ, поэтому в бой стали бросать женщин-заключённых. При этом, если ориентироваться на данную информацию, речь идёт не о тех профессиях и специальностях, где лучше всего могут проявить себя на фронте именно женщины. Это не медработники или связисты, женщин-заключённых бросают на штурм наравне с мужчинами. Однако боеспособность ВСУ такое решение командования не усилит.