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26 мая, 11:19

Шорты и рюшечки против КПД: Правила дресс-этикета для офисного планктона в жару +30

Эксперт Коломацкая: Из-за сарафанов и шорт летом в офисах падает КПД

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Во многих компаниях и организациях существует деловой дресс-код, и особенно эта тема актуальна летом, когда жара не позволяет носить костюмы, галстуки, плотные колготки. Эксперт по этикету Надежда Коломацкая в беседе с Life.ru рассказала, какие послабления можно сделать в своём стиле в +30.

Изначально деловой мир — это мир мужской. И женщины, приходя в мужской мир, должны играть по этим правилам. Это значит, что никакие рюшечки, кружавчики, декольте неуместны в рамках деловых взаимоотношений. Важно помнить, что длина юбки и платья должна быть на ладонь выше или ниже колена, чтобы, когда мы присаживаемся, наклоняемся, всё было в рамках приличия. Наличие колготок телесного цвета обязательно в любое время года, будь то лето или зима.

Надежда Коломацкая

Эксперт по этикету

Изначально деловой мир — это мир мужской. И женщины, приходя в мужской мир, должны играть по этим правилам. Это значит, что никакие рюшечки, кружавчики, декольте неуместны в рамках деловых взаимоотношений. Важно помнить, что длина юбки и платья должна быть на ладонь выше или ниже колена, чтобы, когда мы присаживаемся, наклоняемся, всё было в рамках приличия. Наличие колготок телесного цвета обязательно в любое время года, будь то лето или зима.
Изначально деловой мир — это мир мужской. И женщины, приходя в мужской мир, должны играть по этим правилам. Это значит, что никакие рюшечки, кружавчики, декольте неуместны в рамках деловых взаимоотношений. Важно помнить, что длина юбки и платья должна быть на ладонь выше или ниже колена, чтобы, когда мы присаживаемся, наклоняемся, всё было в рамках приличия. Наличие колготок телесного цвета обязательно в любое время года, будь то лето или зима.

Что касается обуви — она должна быть закрытая, никаких торчащих пальцев, никаких голых ног. Всё это отправляет нас мысленно в лето и совершенно не увеличивает производительность на рабочем месте, отмечает Коломацкая. Волосы длиной ниже плеч должны быть убраны в причёску, чтобы лишний раз не подчёркивать женственность. Аксессуары — всё, что блестит, бренчит, звенит, — должны использоваться за пределами офиса. Подчёркивать свой индивидуальный стиль можно, естественно, но всё зависит от степени консервативности бизнеса, добавила эксперт.

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Для мужчин тоже есть ограничения. Так, длина пиджака должна быть по край ягодиц. Важно помнить о том, чтобы манжета рубашки выступала за край рукава на полтора-два сантиметра — это называется белой частью. Длина галстука должна быть до середины пряжки ремня, а носки — в цвет брюк или туфель. Лето — это не повод пляжную моду приносить в офис, напоминает Коломацкая.

Я проводила обучение для компаний, где сотрудники не контактируют с клиентами, а сидят в закрытом офисе. И как только в летний сезон пошли сарафаны и шорты, КПД фирмы очень сильно начал страдать. Поэтому помним, что деловой этикет обязывает нас к тому, чтобы мы создавали рабочий настрой, — своим внешним видом в том числе.

Надежда Коломацкая

Эксперт по этикету

Я проводила обучение для компаний, где сотрудники не контактируют с клиентами, а сидят в закрытом офисе. И как только в летний сезон пошли сарафаны и шорты, КПД фирмы очень сильно начал страдать. Поэтому помним, что деловой этикет обязывает нас к тому, чтобы мы создавали рабочий настрой, — своим внешним видом в том числе.
Я проводила обучение для компаний, где сотрудники не контактируют с клиентами, а сидят в закрытом офисе. И как только в летний сезон пошли сарафаны и шорты, КПД фирмы очень сильно начал страдать. Поэтому помним, что деловой этикет обязывает нас к тому, чтобы мы создавали рабочий настрой, — своим внешним видом в том числе.

Кстати, столбики термометров уже сегодня, 26 мая, в Москве поднимутся до +30 градусов. Такие показатели превышают климатическую норму на 6 градусов и больше характерны для июля. Завтра, 27 мая, будет тоже жарко — ожидается от +25 до +27 градусов.

Ольга Годуненко
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