Шорты и рюшечки против КПД: Правила дресс-этикета для офисного планктона в жару +30

Во многих компаниях и организациях существует деловой дресс-код, и особенно эта тема актуальна летом, когда жара не позволяет носить костюмы, галстуки, плотные колготки. Эксперт по этикету Надежда Коломацкая в беседе с Life.ru рассказала, какие послабления можно сделать в своём стиле в +30.

Изначально деловой мир — это мир мужской. И женщины, приходя в мужской мир, должны играть по этим правилам. Это значит, что никакие рюшечки, кружавчики, декольте неуместны в рамках деловых взаимоотношений. Важно помнить, что длина юбки и платья должна быть на ладонь выше или ниже колена, чтобы, когда мы присаживаемся, наклоняемся, всё было в рамках приличия. Наличие колготок телесного цвета обязательно в любое время года, будь то лето или зима. Надежда Коломацкая Эксперт по этикету

Что касается обуви — она должна быть закрытая, никаких торчащих пальцев, никаких голых ног. Всё это отправляет нас мысленно в лето и совершенно не увеличивает производительность на рабочем месте, отмечает Коломацкая. Волосы длиной ниже плеч должны быть убраны в причёску, чтобы лишний раз не подчёркивать женственность. Аксессуары — всё, что блестит, бренчит, звенит, — должны использоваться за пределами офиса. Подчёркивать свой индивидуальный стиль можно, естественно, но всё зависит от степени консервативности бизнеса, добавила эксперт.

Для мужчин тоже есть ограничения. Так, длина пиджака должна быть по край ягодиц. Важно помнить о том, чтобы манжета рубашки выступала за край рукава на полтора-два сантиметра — это называется белой частью. Длина галстука должна быть до середины пряжки ремня, а носки — в цвет брюк или туфель. Лето — это не повод пляжную моду приносить в офис, напоминает Коломацкая.

Я проводила обучение для компаний, где сотрудники не контактируют с клиентами, а сидят в закрытом офисе. И как только в летний сезон пошли сарафаны и шорты, КПД фирмы очень сильно начал страдать. Поэтому помним, что деловой этикет обязывает нас к тому, чтобы мы создавали рабочий настрой, — своим внешним видом в том числе. Надежда Коломацкая Эксперт по этикету