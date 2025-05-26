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26 мая, 10:38

Конец мая подарит россиянам июльскую жару

Вильфанд: Температура в Москве превышает климатическую норму на 6 градусов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Столбик термометра сегодня, 26 мая, в Москве поднимется до +30 градусов. Такие показатели превышают климатическую норму на 6 градусов и больше характерны для июля, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если коротко, то это июльская погода. Причём июльская погода в самый тёплый период июля»,цитирует Вильфанда РБК.

Завтра, 27 мая, в Москве ожидается +25 до +27 градусов. Ночью температура воздуха опустится до +19...+21 градуса в центральных районах и +15...+16 градусов в спальных районах. К выходным столбик термометра опустится до +25 градусов.

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Напомним, что температура летом 2025 года будет выше нормы на 2–3 градуса. Летом 2025 года на большей части территории России объёмы осадков будут существенно отличаться от климатической нормы. Основной тенденцией станет существенное сокращение дождей.

Полина Никифорова
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