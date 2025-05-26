Конец мая подарит россиянам июльскую жару

Столбик термометра сегодня, 26 мая, в Москве поднимется до +30 градусов. Такие показатели превышают климатическую норму на 6 градусов и больше характерны для июля, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если коротко, то это июльская погода. Причём июльская погода в самый тёплый период июля», — цитирует Вильфанда РБК.

Завтра, 27 мая, в Москве ожидается +25 до +27 градусов. Ночью температура воздуха опустится до +19...+21 градуса в центральных районах и +15...+16 градусов в спальных районах. К выходным столбик термометра опустится до +25 градусов.