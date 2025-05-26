Чиновник в Хабаровском крае погиб, выпав из окна здания правительства

По данным телеграм-канала, в 9:45 утра, незадолго до еженедельного совещания с губернатором, старший инспектор отдела электронного оформления документов выпал из окна восьмого этажа. Сотрудник Леонид К. работал в правительстве с 2020 года. По словам его коллег, ничто не предвещало трагедии, и проблем с психическим здоровьем у него не наблюдалось.