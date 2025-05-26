Чиновник в Хабаровском крае погиб, выпав из окна здания правительства
Mash: Сотрудник выпал из окна здания правительства Хабаровского края
Здание Правительства Хабаровского края. Обложка © Wikipedia / Delekasha
В Хабаровске сотрудник краевого правительства погиб в результате падения с восьмого этажа здания. Инцидент произошёл перед началом рабочего дня, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, в 9:45 утра, незадолго до еженедельного совещания с губернатором, старший инспектор отдела электронного оформления документов выпал из окна восьмого этажа. Сотрудник Леонид К. работал в правительстве с 2020 года. По словам его коллег, ничто не предвещало трагедии, и проблем с психическим здоровьем у него не наблюдалось.
В здании правительства Хабаровского края подобный инцидент происходит не впервые. В 2013 году подобным образом погиб начальник отдела общераспространённых полезных ископаемых и лицензирования Минприроды. А ранее Life.ru сообщал, как жительница Тюмени выпала из окна 20-го этажа. Пробыв в коме три недели, она скончалась.