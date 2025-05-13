В Иркутске школьница выпала из окна многоэтажки
Babr Mash: В Иркутске девятиклассница выпала из окна многоэтажного здания
Сотрудники полиции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / slexp880
В Иркутске при падении из окна многоэтажного здания погибла девятиклассница. Трагический случай произошёл в одном из жилых комплексов «Изумруд». Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash, публикуя соответствующее видео.
Погибшая девятиклассница. Видео © Telegram / Babr Mash
По словам местных жителей, этот район часто становится местом отдыха для подростков, которые нередко сидят на балконах, опираясь на перила. Очевидцы сообщают, что погибшая училась в 80-й школе.
Ранее в пермском микрорайоне Закамск было обнаружено тело молодой женщины, насаженное на металлические прутья забора. Экспертиза выявила в крови погибшей 5,8 промилле алкоголя. Региональные следователи продолжают проведение доследственной проверки. Предварительная версия — несчастный случай.