В Иркутске школьница выпала из окна многоэтажки

В Иркутске при падении из окна многоэтажного здания погибла девятиклассница. Трагический случай произошёл в одном из жилых комплексов «Изумруд». Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash, публикуя соответствующее видео.

По словам местных жителей, этот район часто становится местом отдыха для подростков, которые нередко сидят на балконах, опираясь на перила. Очевидцы сообщают, что погибшая училась в 80-й школе.