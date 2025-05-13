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13 мая, 03:51

В Иркутске школьница выпала из окна многоэтажки

Babr Mash: В Иркутске девятиклассница выпала из окна многоэтажного здания

Сотрудники полиции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / slexp880

Сотрудники полиции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / slexp880

В Иркутске при падении из окна многоэтажного здания погибла девятиклассница. Трагический случай произошёл в одном из жилых комплексов «Изумруд». Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash, публикуя соответствующее видео.

Погибшая девятиклассница. Видео © Telegram / Babr Mash

По словам местных жителей, этот район часто становится местом отдыха для подростков, которые нередко сидят на балконах, опираясь на перила. Очевидцы сообщают, что погибшая училась в 80-й школе.

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Ранее в пермском микрорайоне Закамск было обнаружено тело молодой женщины, насаженное на металлические прутья забора. Экспертиза выявила в крови погибшей 5,8 промилле алкоголя. Региональные следователи продолжают проведение доследственной проверки. Предварительная версия — несчастный случай.

Тимур Хингеев
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