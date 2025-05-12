«Я стоял рядом»: Муж трагически погибшей финалистки «Миссис Россия» сделал неожиданное признание

Солист балета Артём Маурер сделал страшное заявление о смерти своей супруги, финалистки конкурса «Миссис Россия-2019» Натальи Маурер. Женщина скончалась в результате сильного избиения. Вдовец написал, что находился рядом. Что именно он хотел сказать этой фразой остаётся загадкой.

«Спасибо любимая за всю эту жизнь. Я не могу без тебя. Как пережить это. Я ведь рядом стоял…», — написал Маурер в соцсетях.