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Регион
12 мая, 19:05

«Я стоял рядом»: Муж трагически погибшей финалистки «Миссис Россия» сделал неожиданное признание

Муж убитой участницы «Миссис Россия» Маурер сделал странное признание в соцсетях

Наталья Маурер и Артём Маурер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natasha_boska

Наталья Маурер и Артём Маурер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natasha_boska

Солист балета Артём Маурер сделал страшное заявление о смерти своей супруги, финалистки конкурса «Миссис Россия-2019» Натальи Маурер. Женщина скончалась в результате сильного избиения. Вдовец написал, что находился рядом. Что именно он хотел сказать этой фразой остаётся загадкой.

«Спасибо любимая за всю эту жизнь. Я не могу без тебя. Как пережить это. Я ведь рядом стоял…», — написал Маурер в соцсетях.

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Напомним, что участница конкурса «Миссис Россия» трагически погибла в 40 лет. Родственники не раскрывали подробностей произошедшего. Позже стало известно, что Маурер была избита до смерти. В убийстве подозревают 39-летнего хирурга-офтальмолога Алексея Паштаева, с которым она жила. Его арестовали на два месяца. У Натальи остались трое детей.

Полина Никифорова
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