«Скрытые конфликты»: Life.ru узнал, что могло стать причиной гибели финалистки «Миссис Россия»

Ревность нередко является причиной домашнего насилия. По мнению руководителя Центра правопорядка Москвы и Московской области Александра Хаминского, в трагической гибели Натальи Маурер, финалистки конкурса «Миссис Россия – 2019», личные проблемы и эмоциональное состояние могли стать ключевыми факторами.

В беседе с Life.ru юрист отметил, что Наталья в последнее время проживала с Алексеем Паштаевым в квартире, принадлежащей его матери. Этот факт, по мнению специалиста, в сочетании с прощальным постом в социальных сетях от её супруга, Артёма Маурера, солиста Нижегородского театра оперы и балета, содержащим признание в любви, позволяет предположить наличие конфликта, возможно, на почве ревности, который мог привести к трагическим последствиям.

Факт раздельного проживания супругов и близости Натальи с Паштаевым наводит на мысль о скрытых конфликтах. Следствие считает, что ссора между подозреваемым и погибшей возникла внезапно, но её корни могли иметь эмоциональный характер. Александр Хаминский Юрист, руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области

Юрист упомянул, что Паштаев является успешным офтальмологом, кандидатом медицинских наук, а также автором десятков научных работ. Пациенты и коллеги описывают его как профессионала с «безупречной репутацией». Однако следствие утверждает, что в момент конфликта он проявил крайнюю агрессию: на теле Маурер зафиксированы множественные травмы, а в квартире — следы борьбы.

Паштаев обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений, повлёкших смерть. Суд уже арестовал его на два месяца. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Исход дела всецело зависит от того, сможет ли следствие доказать умысел в его действиях. Однако факт множественных побоев усугубляет положение обвиняемого.

Хаминский также обратил внимание на прощальный пост сестры Натальи, Василисы Фелькер, которая ограничилась лаконичным заявлением о трагических обстоятельствах, избегая деталей. По его мнению, это молчание, а также противоречивые детали личной жизни погибшей вызывают вопросы о возможных скрытых конфликтах.

«Даже кратковременные отношения могут стать поводом для ревности и агрессии. Важно, чтобы следствие тщательно изучило все аспекты, включая психологическое состояние обвиняемого. Пока же общественность ждёт суда, который расставит точки в этой трагической истории, объединившей красоту, талант и человеческие страсти», — подытожил собеседник Life.ru.