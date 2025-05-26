Российский боец рассказал, как в последний момент спас сослуживцев от атаки FPV-дрона ВСУ
RT: Боец РФ с позывным Нищий сбил из автомата пикирующий на его сослуживцев дрон
Обложка © Telegram / Минобороны России
В марте 2025 года военнослужащий ВС РФ из Сургута с позывным Нищий, исполнявший обязанности командира артиллерийского расчёта в ДНР, предотвратил атаку вражеского дрона и способствовал уничтожению 40 солдат ВСУ. Это произошло, когда в ходе контратаки украинских сил над позициями российских войск появился беспилотник противника.
«Метров 15 было до дрона, он заходил на атаку. Расстрелял его очередью из автомата. Всё машинально сделал, времени думать не было», — приводит RT слова артиллериста.
После нейтрализации угрозы расчёт открыл огонь из гаубицы по наступающим силам противника. В результате были ликвидированы 40 военнослужащих ВСУ и уничтожена иностранная боевая машина пехоты. За проявленное мужество военнослужащий был награждён медалью «За храбрость» II степени. Нищий отметил, что отправился в зону СВО, чтобы защитить родную землю.
Ранее ветеран СВО, Герой России Олег Пивоваров рассказал, как по автомобилю, в котором он находился, ударил дрон-камикадзе. Осколок попал военнослужащему в шею, повредив верхний отдел позвоночника. Раненого бойца вытащили из машины товарищи и доставили в больницу, где он пролежал в коме целую неделю, полностью потеряв память о тех днях.