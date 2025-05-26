Российский боец рассказал, как в последний момент спас сослуживцев от атаки FPV-дрона ВСУ

В марте 2025 года военнослужащий ВС РФ из Сургута с позывным Нищий, исполнявший обязанности командира артиллерийского расчёта в ДНР, предотвратил атаку вражеского дрона и способствовал уничтожению 40 солдат ВСУ. Это произошло, когда в ходе контратаки украинских сил над позициями российских войск появился беспилотник противника.

«Метров 15 было до дрона, он заходил на атаку. Расстрелял его очередью из автомата. Всё машинально сделал, времени думать не было», — приводит RT слова артиллериста.

После нейтрализации угрозы расчёт открыл огонь из гаубицы по наступающим силам противника. В результате были ликвидированы 40 военнослужащих ВСУ и уничтожена иностранная боевая машина пехоты. За проявленное мужество военнослужащий был награждён медалью «За храбрость» II степени. Нищий отметил, что отправился в зону СВО, чтобы защитить родную землю.