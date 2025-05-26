В Новосибирске 700 человек приготовили 500-метровый шашлык

25 мая в Новосибирске состоялся гастрономический фестиваль «Сибирь жарит», где был побит российский рекорд по протяжённости шашлыка, который достиг внушительной отметки в 500 метров. Предыдущий рекорд принадлежал Тюмени, где в прошлом году был приготовлен шашлык длиной 438 метров.

Вместе с поварами из Новосибирска, Иркутска и Томска готовить изысканное блюдо приехал вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков. Однако для приготовления такого длинного шашлыка потребовалось участие ещё 700 добровольцев.

«Приготовили самый длинный шашлык в России: 500 метров! Зачем? Для людей. 5 тысяч счастливых новосибирцев, сотни довольных туристов и новый яркий фестиваль, который будет объединять Сибирь многие годы», — заявил Даванков в своём телеграм-канале.

Даванков и участники гастрофеста. Фото © Telegram / ДАВАНКОВ // Вице-спикер Госдумы

По словам вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, посетившего мероприятие, фестиваль «Сибирь жарит» имеет потенциал стать важной достопримечательностью Новосибирска и ежегодно привлекать туристов со всей страны.

Достижение было официально зарегистрировано экспертами «Книги рекордов HORECA», специализирующейся на фиксации уникальных достижений в ресторанно-гостиничной индустрии по всему миру. Для приготовления использовали куриное мясо.