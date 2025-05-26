Турок, зарезавший жену в Казани, попросил домашний арест из-за рака почки

Убивший бывшую жену и ранивший сына в Казани гражданин Турции пытается избежать заключения под стражу, ссылаясь на инвалидность, вызванную раком почки. Об этом сообщает SHOT.

Турок-убийца в зале суда. Видео © SHOT

На суде турок попросил о домашнем аресте, несмотря на тяжесть предъявленных ему обвинений. Он также заявил, что его бывшая жена якобы страдала от алкоголизма, и предоставил соответствующие медицинские документы, мол, она проходила лечение.