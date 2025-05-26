Обезумевшие фанаты чуть не сорвали съёмки «Битвы экстрасенсов» и кинулись на магов

В Санкт-Петербурге обезумевшие фанаты «Битвы экстрасенсов» чуть не сорвали съёмки нового выпуска шоу. К счастью, никто из участников программы не пострадал.

По данным телеграм-канала «Mash на Мойке», эпизод программы снимали в Кировском районе Ленинградской области. Именно туда приехали всеми известные и очень популярные в Сети маги Олег Шепс, Влад Череватый и Юлий Котов. Ажиотаж среди поклонников, узнавших о прибытии кумиров, был настолько велик, что съёмочной группе пришлось обратиться за помощью в полицию, чтобы урегулировать ситуацию и избежать нежелательного вмешательства. К счастью, серьёзных инцидентов удалось избежать.

Фанат включил музыку во время съёмки шок. Видео © Telegram / «Mash на Мойке»

По предварительной информации, в центре сюжета этого выпуска – таинственная гибель девушки, произошедшая после велосипедной прогулки по лесу. Экстрасенсам предстоит разобраться в обстоятельствах её смерти.