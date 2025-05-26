Обезумевшие фанаты чуть не сорвали съёмки «Битвы экстрасенсов» и кинулись на магов
«Mash на Мойке»: В Петербурге фанаты хотели сорвать съёмки «Битвы экстрасенсов»
Место съёмки шоу, экстрасенс Олег Шепс. Обложка © Telegram / «Mash на Мойке»
В Санкт-Петербурге обезумевшие фанаты «Битвы экстрасенсов» чуть не сорвали съёмки нового выпуска шоу. К счастью, никто из участников программы не пострадал.
По данным телеграм-канала «Mash на Мойке», эпизод программы снимали в Кировском районе Ленинградской области. Именно туда приехали всеми известные и очень популярные в Сети маги Олег Шепс, Влад Череватый и Юлий Котов. Ажиотаж среди поклонников, узнавших о прибытии кумиров, был настолько велик, что съёмочной группе пришлось обратиться за помощью в полицию, чтобы урегулировать ситуацию и избежать нежелательного вмешательства. К счастью, серьёзных инцидентов удалось избежать.
Фанат включил музыку во время съёмки шок. Видео © Telegram / «Mash на Мойке»
По предварительной информации, в центре сюжета этого выпуска – таинственная гибель девушки, произошедшая после велосипедной прогулки по лесу. Экстрасенсам предстоит разобраться в обстоятельствах её смерти.
Ранее Олег Шепс рассказал о своей личной жизни. Маг ответил, что его совсем не смущает женское внимание, да и вообще, даже если человек находится в отношениях, его сердце должно быть свободно.