Медвежонок из российского заповедника сделал «фото на первый паспорт»
Фотоловушка в заповеднике «Земля леопарда» в Приморье запечатлела медвежонка
Медвежонок сделал «фото на первый паспорт». Обложка © Пресс-служба заповедника «Земля леопарда»
Фотоловушка в заповеднике «Земля леопарда» в Приморье запечатлела медвежонка. Публикацию снимка сделала дирекция природоохранной организации.
«То самое фото на первый паспорт. Глаза бегают, волосы растрепались, взгляд потерянный», — сыронизировали в заповеднике.
В цчреждении отметили, что у медведей очень сильное телосложение и характерная высокая холка. Эта холка — мощные мышцы, которые помогают им копать землю и наносить удары лапами. Специалисты также рассказали, что у медведей густая шерсть однородного цвета, который может быть от светло-бежевого до почти чёрного.
Ранее Life.ru сообщал о пополнении в Московском зоопарке — там появился на свет детёныш эластичной черепахи, занесённой в Красную книгу. Малыш вылупился 23 апреля, его вес на тот момент составлял всего 18 граммов. Он уже живёт в отдельном террариуме.