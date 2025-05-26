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26 мая, 11:41

Медвежонок из российского заповедника сделал «фото на первый паспорт»

Фотоловушка в заповеднике «Земля леопарда» в Приморье запечатлела медвежонка

Медвежонок сделал «фото на первый паспорт». Обложка © Пресс-служба заповедника «Земля леопарда»

Медвежонок сделал «фото на первый паспорт». Обложка © Пресс-служба заповедника «Земля леопарда»

Фотоловушка в заповеднике «Земля леопарда» в Приморье запечатлела медвежонка. Публикацию снимка сделала дирекция природоохранной организации.

«То самое фото на первый паспорт. Глаза бегают, волосы растрепались, взгляд потерянный», — сыронизировали в заповеднике.

В цчреждении отметили, что у медведей очень сильное телосложение и характерная высокая холка. Эта холка — мощные мышцы, которые помогают им копать землю и наносить удары лапами. Специалисты также рассказали, что у медведей густая шерсть однородного цвета, который может быть от светло-бежевого до почти чёрного.

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Наталья Демьянова
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