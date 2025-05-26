Медвежонок из российского заповедника сделал «фото на первый паспорт»

В цчреждении отметили, что у медведей очень сильное телосложение и характерная высокая холка. Эта холка — мощные мышцы, которые помогают им копать землю и наносить удары лапами. Специалисты также рассказали, что у медведей густая шерсть однородного цвета, который может быть от светло-бежевого до почти чёрного.