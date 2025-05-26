Бизнесмен пытался незаконно вывезти 4 млн рублей наличкой в Таджикистан

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали бизнесмена из Курганской области, который пытался незаконно перевезти крупную сумму денег в Таджикистан. Об этом сообщила пресс-служба Уральского таможенного управления.

«34-летний мужчина проследовал по «зелёному» коридору, где в ходе выборочного таможенного досмотра в его багаже обнаружили банкноты. Сумма наличных денег составила четыре миллиона рублей и 240 сомони (чуть меньше 1900 рублей. — Прим. Life.ru)», — цитирует сообщение ведомства URA.ru.

Сумма почти втрое превышает разрешённый лимит в 10 тысяч долларов, установленный для перевозки наличных через границу без декларирования. Сначала задержанный объяснил, что деньги предназначались для открытия бизнеса за рубежом. Однако позже он изменил свои показания, заявив, что хотел построить дом своим родителям.

Несмотря на смену объяснений, таможенные органы квалифицировали его действия как контрабанду и возбудили уголовное дело. По этой статье наличных средств бизнесмену грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.