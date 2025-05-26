Автомобилистам объяснили, как подготовить свою «ласточку» к летнему сезону

С наступлением тёплого сезона автовладельцам важно уделить особое внимание подготовке машины к летним поездкам. Об этом напомнил руководитель автосервиса Александр Гоман, обозначив самые распространённые проблемы при переходе между сезонами.

По его словам, смена резины на летнюю часто выявляет ранее незаметные проблемы — более тихие летние покрышки позволяют услышать посторонние шумы, которые зимой заглушались шипованной резиной и снежными сугробами. При обнаружении любых подозрительных звуков рекомендуется сразу обратиться на станцию техобслуживания, точно описав характер и локализацию шумов механикам.

После зимнего периода с его агрессивными реагентами и весенних разбитых дорог обязательна тщательная диагностика автомобиля на подъёмнике. Особое внимание следует уделить состоянию ходовой части — проверить резинотехнические изделия, сайлентблоки, рычаги на предмет износа, а также осмотреть днище на наличие очагов коррозии и повреждений датчиков. Не менее важна проверка герметичности всех узлов и агрегатов.

Двигатель перед летним сезоном требует особого внимания — в жаркую погоду нагрузка на силовой агрегат возрастает. Специалисты рекомендуют проверить состояние коленчатого и распределительного валов, клапанных крышек, системы вентиляции картерных газов. Электронные системы двигателя также нуждаются в диагностике после зимних перепадов температур, в особенности — аккумуляторные батареи.

«Рекомендую проверить и при необходимости обслужить аккумуляторные батареи. Это полезно делать перед зимой и перед летом, когда предстоят долгие поездки по жаре», — добавил специалист в беседе с RG.ru.

Кондиционер после зимнего простоя требует обязательного тестирования — своевременное выявление и устранение мелких неисправностей избавит от риска поломки системы в самый жаркий период. Как подчёркивают специалисты, профилактические меры помогут предотвратить серьёзные поломки и обеспечат комфортную эксплуатацию автомобиля в летний сезон.