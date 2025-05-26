Украинский дрон сбит над Калугой

Только что вражеский БПЛА сбили над Калугой, пишет SHOT. По данным телеграм-канала, никто не пострадал. О последствиях на земле не сообщается.

При этом ранее для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов была ограничена работа аэропорта Калуги.