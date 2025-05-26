Украинский дрон сбит над Калугой
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Только что вражеский БПЛА сбили над Калугой, пишет SHOT. По данным телеграм-канала, никто не пострадал. О последствиях на земле не сообщается.
При этом ранее для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов была ограничена работа аэропорта Калуги.
Ранее днём 26 мая украинский беспилотник, летевший на Москву, был сбит силами противовоздушной обороны над Бронницами. Киев не первый день продолжает массированные атаки БПЛА на российские регионы.