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26 мая, 13:52

«Досталось за отца и Пугачёву»: Эпатаж Киркорова стал причиной травли его детей в школе в Дубае

Kp.ru: Детей Киркорова травили в школе в Дубае из-за отца и Аллы Пугачёвой

Филипп Киркоров с детьми. Обложка © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Филипп Киркоров с детьми. Обложка © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Дочь певца Филиппа Киркорова — Алла-Виктория, недавно оказавшаяся в эпицентре скандала после резких слов в адрес детей певицы Аллы Пугачёвой и комика Максима Галкина*, уже сталкивалась с травлей в прошлом. Это произошло с ней и её братом Мартином в школе Дубае, рассказал пожелавший остаться неизвестным источник, чьи дети учатся в том же заведении.

«Подростки в этом возрасте очень злые. Алле и Мартину доставалось и за эпатажного отца, и за его бывшую жену. Кроме того, детей Филиппа задирали ещё и из-за того, что у них суррогатная мать. В общем, в той школе им было несладко. Не позавидуешь. Дети наших знакомых учатся там же», — сообщил он в беседе kp.ru.

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Напомним, скандал в соцсетях произошёл после того, как Алла-Виктория назвала несчастливым детство детей Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*. Она заявила, что не считает счастливыми тех, кого ежедневно заставляют по несколько часов стоять у пианино. После этого поклонники Примадонны обрушились на неё в соцсетях с возмущением.

*Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.

Юрий Лысенко
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