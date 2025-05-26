Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 13:34

Путин поддержал идеи по реагированию на западные провокации в Балтике

Патрушев заявил о поддержке Путиным введения ограничений судоходства на Балтике

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российский лидер одобрил план действий, предложенный Морской коллегией РФ, в ответ на попытки западных стран ограничить свободу судоходства в Балтийском море. Об этом на совещании по развитию и безопасности порта Усть-Луга заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

По словам Патрушева, западные государства наращивают военное присутствие НАТО в Балтийском регионе, что фактически относится к пиратским действиям. Он привёл пример попытки эстонских военно-морских сил при поддержке НАТОвской авиации задержать в Финском заливе судно Jaguar с российским грузом.

Политик подчеркнул, что предложения Морской коллегии по реагированию на ситуацию получили поддержку главы государства. Балтийский флот играет важную роль в обеспечении безопасности судоходства и предотвращении возможных провокаций со стороны иностранных военных кораблей.

«Подготовленные предложения поддержаны президентом Российской Федерации», — заявил Патрушев.

«‎Стреножить флот»: Британия задумала нехорошее против российских кораблей в Чёрном море
«‎Стреножить флот»: Британия задумала нехорошее против российских кораблей в Чёрном море

Ранее сообщалось, что Путин встретится в Кремле с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и обсудит тему касаемо второго раунда переговоров с Украиной. Отметим, что Турция сохраняет нейтральную позицию и поддерживает дипломатические связи как с Москвой, так и с Киевом.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Путин
  • Николай Патрушев
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar