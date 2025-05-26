Российский лидер одобрил план действий, предложенный Морской коллегией РФ, в ответ на попытки западных стран ограничить свободу судоходства в Балтийском море. Об этом на совещании по развитию и безопасности порта Усть-Луга заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

По словам Патрушева, западные государства наращивают военное присутствие НАТО в Балтийском регионе, что фактически относится к пиратским действиям. Он привёл пример попытки эстонских военно-морских сил при поддержке НАТОвской авиации задержать в Финском заливе судно Jaguar с российским грузом.

Политик подчеркнул, что предложения Морской коллегии по реагированию на ситуацию получили поддержку главы государства. Балтийский флот играет важную роль в обеспечении безопасности судоходства и предотвращении возможных провокаций со стороны иностранных военных кораблей.

«Подготовленные предложения поддержаны президентом Российской Федерации», — заявил Патрушев.