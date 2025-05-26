Путин поддержал идеи по реагированию на западные провокации в Балтике
Патрушев заявил о поддержке Путиным введения ограничений судоходства на Балтике
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Российский лидер одобрил план действий, предложенный Морской коллегией РФ, в ответ на попытки западных стран ограничить свободу судоходства в Балтийском море. Об этом на совещании по развитию и безопасности порта Усть-Луга заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.
По словам Патрушева, западные государства наращивают военное присутствие НАТО в Балтийском регионе, что фактически относится к пиратским действиям. Он привёл пример попытки эстонских военно-морских сил при поддержке НАТОвской авиации задержать в Финском заливе судно Jaguar с российским грузом.
Политик подчеркнул, что предложения Морской коллегии по реагированию на ситуацию получили поддержку главы государства. Балтийский флот играет важную роль в обеспечении безопасности судоходства и предотвращении возможных провокаций со стороны иностранных военных кораблей.
«Подготовленные предложения поддержаны президентом Российской Федерации», — заявил Патрушев.
Ранее сообщалось, что Путин встретится в Кремле с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и обсудит тему касаемо второго раунда переговоров с Украиной. Отметим, что Турция сохраняет нейтральную позицию и поддерживает дипломатические связи как с Москвой, так и с Киевом.