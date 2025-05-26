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26 мая, 13:21

Кандидатов в президенты Польши захотели проверить на наркотики после скандала со снюсом

Дуда выступил за проверку кандидатов в президенты Польши на наркотики

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / canon_photographer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / canon_photographer

Президент Польши Анджей Дуда в эфире радиостанции RadioZET заявил, что всех кандидатов в президенты страны необходимо проверить на предмет употребления наркотиков. По его словам, проблема с запрещёнными веществами является очень серьёзной.

«Времена очень трудные и человек, который является главнокомандующим вооружёнными силами, который имеет записанную в Конституции ответственность за безопасность Польской республики, не может иметь таких привычек, которые ведут к тому, что он не полностью сознательно будет принимать решения, так как будет под влиянием каких-то психоактивных субстанций. Я считаю, что это было бы полностью логично, если бы этот вопрос проверяли», — сказал Дуда.

Кандидат в президенты Польши пройдёт тест на наркотики после скандала на дебатах
Кандидат в президенты Польши пройдёт тест на наркотики после скандала на дебатах

Напомним, ранее на теледебатах кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий был замечен за употреблением, предположительно, снюса (некурительного табака), который запрещён на территории Польши. Этот инцидент вызвал бурную дискуссию в Сети, затмив собой сами дебаты. По словам самого Навроцкого, он употребил никотиновый пакетик.

Наталья Демьянова
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