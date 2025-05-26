Кандидатов в президенты Польши захотели проверить на наркотики после скандала со снюсом

«Времена очень трудные и человек, который является главнокомандующим вооружёнными силами, который имеет записанную в Конституции ответственность за безопасность Польской республики, не может иметь таких привычек, которые ведут к тому, что он не полностью сознательно будет принимать решения, так как будет под влиянием каких-то психоактивных субстанций. Я считаю, что это было бы полностью логично, если бы этот вопрос проверяли», — сказал Дуда.