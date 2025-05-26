Кандидатов в президенты Польши захотели проверить на наркотики после скандала со снюсом
Дуда выступил за проверку кандидатов в президенты Польши на наркотики
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Президент Польши Анджей Дуда в эфире радиостанции RadioZET заявил, что всех кандидатов в президенты страны необходимо проверить на предмет употребления наркотиков. По его словам, проблема с запрещёнными веществами является очень серьёзной.
«Времена очень трудные и человек, который является главнокомандующим вооружёнными силами, который имеет записанную в Конституции ответственность за безопасность Польской республики, не может иметь таких привычек, которые ведут к тому, что он не полностью сознательно будет принимать решения, так как будет под влиянием каких-то психоактивных субстанций. Я считаю, что это было бы полностью логично, если бы этот вопрос проверяли», — сказал Дуда.
Напомним, ранее на теледебатах кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий был замечен за употреблением, предположительно, снюса (некурительного табака), который запрещён на территории Польши. Этот инцидент вызвал бурную дискуссию в Сети, затмив собой сами дебаты. По словам самого Навроцкого, он употребил никотиновый пакетик.