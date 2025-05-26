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Регион
26 мая, 13:32

Жителю Липецка грозит срок до 25 лет за подготовку к теракту

МВД: Жителя Липецка обвинили в подготовке теракта, ему грозит до 25 лет тюрьмы

Житель Липецка предстанет перед судом по обвинению в тяжком преступлении — подготовке террористического акта по предварительному сговору с другими лицами. Следствие завершило расследование дела.

Задержание и следственные действия с обвиняемым. Видео © Telegram / МВД МЕДИА

Как сообщает пресс-служба МВД, 51-летний россиянин, следуя инструкциям, полученным от неизвестных лиц с Украины, намеревался совершить поджог административного здания в Липецке в марте текущего года. Благодаря совместной операции Центра по противодействию экстремизму УМВД по Липецкой области и регионального УФСБ, преступление удалось предотвратить.

В ходе обыска в загородном доме у мужчины были найдены улики, указывающие на его причастность к преступлению. Среди изъятых предметов – бутылка с легковоспламеняющейся жидкостью (что подтверждено экспертизой), пропитанная нефтепродуктами ткань, которую можно использовать как фитиль, а также телефон и другие вещественные доказательства. Судьбу жителя Липецка определит суд. Ему может грозить до 25 лет лишения свободы.

ФСБ пресекла деятельность ячейки террористов, которых курировали из Польши
ФСБ пресекла деятельность ячейки террористов, которых курировали из Польши

Ранее сообщалось, что в Тверской области были задержаны двое подростков, которые по указанию украинских спецслужб намеревались сжечь одно из зданий Минобороны РФ в Вышнем Волочке. ФСБ показала лесной схрон юных диверсантов.

Обложка © Telegram / МВД МЕДИА

Наталья Демьянова
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