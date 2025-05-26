Жителю Липецка грозит срок до 25 лет за подготовку к теракту

Житель Липецка предстанет перед судом по обвинению в тяжком преступлении — подготовке террористического акта по предварительному сговору с другими лицами. Следствие завершило расследование дела.

Задержание и следственные действия с обвиняемым. Видео © Telegram / МВД МЕДИА

Как сообщает пресс-служба МВД, 51-летний россиянин, следуя инструкциям, полученным от неизвестных лиц с Украины, намеревался совершить поджог административного здания в Липецке в марте текущего года. Благодаря совместной операции Центра по противодействию экстремизму УМВД по Липецкой области и регионального УФСБ, преступление удалось предотвратить.

В ходе обыска в загородном доме у мужчины были найдены улики, указывающие на его причастность к преступлению. Среди изъятых предметов – бутылка с легковоспламеняющейся жидкостью (что подтверждено экспертизой), пропитанная нефтепродуктами ткань, которую можно использовать как фитиль, а также телефон и другие вещественные доказательства. Судьбу жителя Липецка определит суд. Ему может грозить до 25 лет лишения свободы.