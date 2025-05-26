Геннадий Гурьянов рассказал о целях и миссиях президентской платформы

Первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов на форуме «Команда Возможностей» в Мастерской управления поделился информацией о миссии и целях президентской платформы, а также подчеркнул значимость таких мероприятий для формирования лучшего будущего страны.

«Я очень благодарен тем ребятам, которые приехали сейчас со всей страны, большой команде платформы Россия страна возможностей, которая здесь несколько дней вместе проектирует будущее. Будущее — то, чем будет заниматься наша платформа, может быть, через 2-3 года, в ближайшее время какие проекты запустятся», — сказал Гурьянов.