Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 13:52

«Школа-миллиардер» появилась в российском регионе

Школа из ХМАО «заработала» 399 млрд рублей и попала в топ-50 компаний по выручке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yurich20

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yurich20

Школа из Ханты-Мансийска заработала 399 миллиардов рублей и оказалась в числе 50 крупнейших компаний России по выручке, рядом с такими гигантами, как «Роснефть» и «Газпром», следует из данных платформы СПАРК-Интерфакс. Правда, в реальности всё оказалось не так просто.

Школа заняла 47-ю строчку в общем рейтинге, оказавшись между «Газпром Добыча Ямбург» (46-е место) и «Газпром Трансгаз Югорск» (48-е место). Однако, по данным Rusprofile, зафиксировано несоответствие между финансовой отчетностью школы и данными Федеральной налоговой службы, что может свидетельствовать об ошибке в первоначальных документах.

В департаменте образования округа журналистам сообщили, что резкое увеличение доходов школы оказалось ошибкой в документации, которую сейчас исправляют.

Стало известно, когда в школах появятся единые учебники по всем предметам
Стало известно, когда в школах появятся единые учебники по всем предметам

Ранее сообщалось, что в российских школах обществознание теперь будут изучать позже. Освободившиеся часы отведут на уроки по истории России.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Общество
  • Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar