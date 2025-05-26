«Школа-миллиардер» появилась в российском регионе

Школа из Ханты-Мансийска заработала 399 миллиардов рублей и оказалась в числе 50 крупнейших компаний России по выручке, рядом с такими гигантами, как «Роснефть» и «Газпром», следует из данных платформы СПАРК-Интерфакс. Правда, в реальности всё оказалось не так просто.

Школа заняла 47-ю строчку в общем рейтинге, оказавшись между «Газпром Добыча Ямбург» (46-е место) и «Газпром Трансгаз Югорск» (48-е место). Однако, по данным Rusprofile, зафиксировано несоответствие между финансовой отчетностью школы и данными Федеральной налоговой службы, что может свидетельствовать об ошибке в первоначальных документах.

В департаменте образования округа журналистам сообщили, что резкое увеличение доходов школы оказалось ошибкой в документации, которую сейчас исправляют.