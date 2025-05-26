Киркоров рассказал о планах стать многодетным отцом и пожаловался на проблемы с наследниками
Киркоров пожаловался на сложный возраст у детей
Филипп Киркоров с сыном и дочерью. Обложка © Telegram / Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров опроверг слухи о том, что готовится стать отцом в третий раз. Артист признался, что сейчас его основная задача — поднять на ноги наследников, дочь Аллу-Викторию (2011 г.р.) и сына Мартина (2012 г.р.). Исполнитель популярных хитов отметил, что у его детей начался непростой возраст — «самый сложный», по мнению Киркорова. В связи с этим певец хочет уделять время только им.
«Мне бы этих поднять на ноги, моих подростков. Сейчас самый сложный возраст у них — 13-14 лет», — поделился артист в эфире шоу «Однажды...» на НТВ.
Исполнитель не отрицает, что не против стать многодетным отцом, однако у него есть определённое условие. По словам Киркорова, решиться на третьего ребёнка он готов только в том случае, если встретит своего человека.
Ранее 13-летняя дочь Киркорова Алла-Виктория, активно использующая соцсети, опубликовала видео, в котором иронично обыграла сравнения с эпатажным поведением своего отца. Некоторые пользователи негативно отреагировали на ролик, сравнив её с детьми Примадонны, Лизой и Гарри, которых многие считают образцом воспитания. В ответ на критику Алла-Виктория заявила, что её детство было счастливее.