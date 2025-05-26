Киркоров рассказал о планах стать многодетным отцом и пожаловался на проблемы с наследниками

Певец Филипп Киркоров опроверг слухи о том, что готовится стать отцом в третий раз. Артист признался, что сейчас его основная задача — поднять на ноги наследников, дочь Аллу-Викторию (2011 г.р.) и сына Мартина (2012 г.р.). Исполнитель популярных хитов отметил, что у его детей начался непростой возраст — «самый сложный», по мнению Киркорова. В связи с этим певец хочет уделять время только им.

«Мне бы этих поднять на ноги, моих подростков. Сейчас самый сложный возраст у них — 13-14 лет», — поделился артист в эфире шоу «Однажды...» на НТВ.

Исполнитель не отрицает, что не против стать многодетным отцом, однако у него есть определённое условие. По словам Киркорова, решиться на третьего ребёнка он готов только в том случае, если встретит своего человека.