Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 14:56

Киркоров рассказал о планах стать многодетным отцом и пожаловался на проблемы с наследниками

Киркоров пожаловался на сложный возраст у детей

Филипп Киркоров с сыном и дочерью. Обложка © Telegram / Филипп Киркоров

Филипп Киркоров с сыном и дочерью. Обложка © Telegram / Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров опроверг слухи о том, что готовится стать отцом в третий раз. Артист признался, что сейчас его основная задача — поднять на ноги наследников, дочь Аллу-Викторию (2011 г.р.) и сына Мартина (2012 г.р.). Исполнитель популярных хитов отметил, что у его детей начался непростой возраст — «самый сложный», по мнению Киркорова. В связи с этим певец хочет уделять время только им.

«Мне бы этих поднять на ноги, моих подростков. Сейчас самый сложный возраст у них — 13-14 лет», — поделился артист в эфире шоу «Однажды...» на НТВ.

Исполнитель не отрицает, что не против стать многодетным отцом, однако у него есть определённое условие. По словам Киркорова, решиться на третьего ребёнка он готов только в том случае, если встретит своего человека.

«Отвалите»: Чеботина прокомментировала слухи о планах родить ребёнка от Киркорова
«Отвалите»: Чеботина прокомментировала слухи о планах родить ребёнка от Киркорова

Ранее 13-летняя дочь Киркорова Алла-Виктория, активно использующая соцсети, опубликовала видео, в котором иронично обыграла сравнения с эпатажным поведением своего отца. Некоторые пользователи негативно отреагировали на ролик, сравнив её с детьми Примадонны, Лизой и Гарри, которых многие считают образцом воспитания. В ответ на критику Алла-Виктория заявила, что её детство было счастливее.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Филипп Киркоров
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar