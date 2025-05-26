Путин: Экономика РФ стала четвёртой в мире по паритету покупательной способности
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Экономика России стала четвёртой в мире по паритету покупательной способности (ППС), заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями предпринимательских кругов. Он отметил, что экономика страны росла в сложных условиях с опережающими темпами.
«То, что объём экономики России сегодня четвёртый в мире по паритету покупательной способности, конечно, ваша прямая заслуга, результат общей работы коллективов предприятий, компаний из всех регионов Российской Федерации», — заявил Путин.
Лидирующие позиции по ППС занимают Китай, США и Индия. На пятом месте, после России, расположилась Япония.
Ранее Путин рассказал, как западные компании подставили российских партнёров. Президент подчеркнул, что, несмотря на сложные обстоятельства, российские предприниматели продемонстрировали не только устойчивость, но и инициативность, изобретательность и способность к руководству.