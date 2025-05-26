Путин: Экономика РФ стала четвёртой в мире по паритету покупательной способности

Экономика России стала четвёртой в мире по паритету покупательной способности (ППС), заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями предпринимательских кругов. Он отметил, что экономика страны росла в сложных условиях с опережающими темпами.

«То, что объём экономики России сегодня четвёртый в мире по паритету покупательной способности, конечно, ваша прямая заслуга, результат общей работы коллективов предприятий, компаний из всех регионов Российской Федерации», — заявил Путин.

Лидирующие позиции по ППС занимают Китай, США и Индия. На пятом месте, после России, расположилась Япония.