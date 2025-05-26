Собянин: Силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских БПЛА, летевших на Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака четырёх вражеских беспилотников, летевших на Москву», — говорится в сообщении в телеграм-канале Собянина.
Градоначальник добавил, что на местах падений обломков работают экстренные службы.
Ранее сегодня украинский БПЛА был сбит над подмосковным городом Бронницы. О пострадавших не сообщалось.