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26 мая, 14:06

Собянин: Силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву

Обложка © Wikipedia / Vitaly Kuzmin

Обложка © Wikipedia / Vitaly Kuzmin

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских БПЛА, летевших на Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака четырёх вражеских беспилотников, летевших на Москву», — говорится в сообщении в телеграм-канале Собянина.

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Градоначальник добавил, что на местах падений обломков работают экстренные службы.

Ранее сегодня украинский БПЛА был сбит над подмосковным городом Бронницы. О пострадавших не сообщалось.

Никита Никонов
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