Собянин: Силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских БПЛА, летевших на Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака четырёх вражеских беспилотников, летевших на Москву», — говорится в сообщении в телеграм-канале Собянина.

Градоначальник добавил, что на местах падений обломков работают экстренные службы.