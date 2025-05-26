Опрос показал, где любят отдыхать москвичи и сколько они готовы потратить на отпуск

Москвичи в 2025 году отдают предпочтение как российским, так и зарубежным направлениям для летнего отдыха. Внутри страны наибольшей популярностью пользуются Краснодарский край, Алтай и Санкт-Петербург. Среди международных направлений лидируют Турция, Италия и Таиланд, также в топ вошли Белоруссия, Абхазия, Китай и Вьетнам.

Пляжный отдых остаётся фаворитом у 55% столичных жителей. Почти половина опрошенных (48%) планирует активный отдых – походы и велотуры, а 31% предпочитает экскурсионные программы. Значительная часть москвичей (29%) рассматривает варианты оздоровительного отдыха в спа-отелях и санаториях, тогда как 28% намерены провести лето дома или на даче.

«Планируемые затраты жителей Москвы на отпуск заметно разнятся: 32% готовы потратить на отдых более 100 тысяч рублей, тогда как 17% респондентов пока не определились с бюджетом. Среди тех, кто уже спланировал свои расходы, по 12% закладывают 40–60 и 80–100 тысяч рублей, 11% — 20–40 тысяч, а 10% — 60–80. Часть опрошенных (6%) планирует ещё более экономный отдых, укладываясь в сумму до 20 тысяч рублей», — приводит результаты исследования «Москва 24».

Согласно итогам опроса, многие жители столицы пока не определились с точными планами – 17% респондентов ещё не решили, какую сумму выделят на летний отдых.