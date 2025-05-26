«Отравляет рабочую атмосферу»: Психотерапевт объяснил, как ужиться с токсичным боссом

Проблема токсичного руководства становится всё более актуальной в современных рабочих реалиях. Психотерапевт Сергей Мартынов объясняет, что такой руководитель постепенно отравляет рабочую атмосферу, приводя к профессиональному выгоранию и массовым увольнениям сотрудников.

Такие начальники часто обладают завышенной самооценкой, неспособны признавать ошибки, пренебрежительно относятся к подчинённым и привыкли достигать целей любой ценой. Их склонность к манипуляциям, постоянной критике и публичному унижению создаёт в коллективе гнетущую атмосферу постоянного стресса.

«Токсичный человек — это тот, кто ведёт себя агрессивно и негативно влияет на окружающих, делая их жизнь невыносимой. Особенно трудно сталкиваться с токсичным руководителем, ведь начальник играет важную роль в профессиональной жизни сотрудника. Он может казаться профессионалом, трудолюбивым и стратегически мыслящим, но его психологические качества могут отталкивать подчинённых и приводить к массовым увольнениям», — объяснил врач в разговоре с РИАМО.

Для сотрудников, оказавшихся в такой ситуации, важно в первую очередь осознать проблему и дать себе возможность эмоциональной передышки. Короткий отпуск или даже несколько выходных дней помогают взглянуть на ситуацию более объективно. Необходимо научиться чётко обозначать личные границы, понимая при этом, что агрессивное поведение руководителя чаще всего говорит о его собственных психологических проблемах и неуверенности. Если же, несмотря на все усилия, рабочая атмосфера остаётся нездоровой, возможно, стоит рассмотреть вариант смены работы, чтобы сохранить своё психическое здоровье.

Руководителям, которые замечают в своём поведении токсичные черты, важно работать над эмоциональным интеллектом и устойчивой самооценкой. Профессиональная помощь психолога может стать важным шагом к изменению стиля управления.