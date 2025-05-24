Уходим красиво: Психолог назвала Life.ru 6 способов сбежать от токсичного разговора, сохранив лицо

В жизни каждого человека неизбежно наступают моменты, когда общение становится невыносимым. Секреты выхода из токсичной коммуникации в беседе с Life.ru раскрыла кандидат психологических наук Елена Ярикова.

Психолог подчеркнула, что умение достойно завершить неприятный разговор – это важный навык, который помогает сохранить нервы и избежать конфликтов.

Не всё общение бывает приятным, нередко приходится сталкиваться с агрессией, некорректными высказываниями и конфликтами. И важно суметь не только достойно ответить обидчику, отстояв свои границы, но и при необходимости вовсе завершить разговор. Елена Ярикова Кандидат психологических наук, психолог

Ярикова подчеркнула, что одним из самых эффективных способов избежать неприятной беседы является смена темы. По её словам, переключение фокуса внимания на нейтральную тему позволяет снизить градус напряжения. При этом психолог отметила, что если собеседник упорно возвращается к проблеме, стоит применить другую тактику.

«Распространённый и эффективный способ избежать неприятного разговора или выяснения отношений – перенести разговор на потом. Сошлитесь на нехватку времени или нежелание обсуждать данный вопрос в этот момент. Чтобы смягчить резкость слов, можно подчеркнуть важность и ценность этого разговора для вас и что вы обязательно вернетесь к его обсуждению чуть позже», – посоветовала она.

Ещё один способ завершить неприятную беседу, не прибегая к особым уловкам, – мягко отказаться от продолжения разговора.

«Можно сказать, как есть. Честно и искренне, однако сделать это в корректной форме, с использованием я-посыла. Перед отказом обозначить, что вы слышите и цените точку зрения оппонента, но у вас другое мнение. Через я-сообщения высказать свои ощущения, которые рождаются при обсуждении темы: «Мне неловко», «Эта тема мне неприятна», «Обсуждение этой темы вызывает у меня дискомфорт». После отказать, не согласиться, сменить тему разговора или вернуться к нему позже», – пояснила Ярикова.

Кроме того, эксперт рекомендовала использовать юмор для разрядки обстановки. Это мощное оружие в любой ситуации, включая конфликтные. Психолог добавила, что юмор создает чувство единства и налаживает связь между людьми – это служит собеседнику своеобразным сигналом взаимопонимания и дружелюбности.

А если совсем не хочется вступать в дискуссию, можно сослаться на свою неосведомлённость в обсуждаемом вопросе, тем самым показывая, что вы не являетесь подходящим собеседником для споров. Также Елена Ярикова предложила тактику «перехвата инициативы». По её словам, можно начать рассказывать свою историю, а затем, сославшись на нехватку времени, деликатно завершить разговор.

«У меня тоже так было», «У меня была похожая ситуация», «Я тебе сейчас про свою историю расскажу». После того, как история вами рассказана, можно обратить внимание на то, что уже «поздно», «совсем заболтался, мне ведь уже пора», «совсем тебя заговорил», а затем инициировать завершение разговора», – заключила психолог.