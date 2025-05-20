Сказкотерапевт объяснила волшебную силу трека I Got Love, усыпляющего детей

Российские родители неожиданно начали использовать трек I Got Love от хип-хоп дуэта MiyaGi & Эндшпиль как колыбельную. И, как выяснилось, не зря — песня действительно помогает малышам засыпать. Причины такого эффекта в беседе с Life.ru объяснила детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова.

Во-первых, композиция обладает всеми свойствами, успокаивающими младенцев: монотонным ритмом (примерно 70–75 ударов в минуту — как сердцебиение в покое), глубоким мужским вокалом и отсутствием резких звуков. Всё это создаёт у ребёнка ощущение безопасности, похожее на то, что он испытывал в утробе матери.

«Низкий мужской голос может оказывать успокаивающее действие на младенца. Исследования показывают, что младенцы различают частоты — и более низкие звуки могут восприниматься ими как более безопасные и устойчивые», — объяснила сказкотерапевт Дарья Дугенцова.

В композиции нет резких скачков громкости и темпа, нет тревожных переходов — это снижает вероятность того, что ребёнок испугается или проснётся от напряжённого момента. Кроме того, песня хорошо подходит для фонового прослушивания: она не требует активного внимания, а её плотное звучание помогает заглушать внешние раздражители.

«Трек не требует активного внимания, может звучать фоном, и его звуковая плотность может «маскировать» внешние раздражители», — пояснила детский психолог.

Не менее важно и то, как реагируют родители, подчеркнула сказкотерапевт. Если мама или папа сами расслаблены и испытывают приятные эмоции от песни, ребёнок это чувствует и улавливает их состояние — а значит, и сам быстрее успокаивается.

Эксперт подчёркивает: главное — включать трек очень тихо и не привязывать ребёнка к одному источнику засыпания. Но в целом — если песня помогает малышу заснуть, а родителям сохранять нервы, значит, работает.