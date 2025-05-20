Сказкотерапевт объяснила волшебную силу трека I Got Love, усыпляющего детей
Психолог Дугенцова: Дети засыпают под I Got Love благодаря чувству безопасности
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Российские родители неожиданно начали использовать трек I Got Love от хип-хоп дуэта MiyaGi & Эндшпиль как колыбельную. И, как выяснилось, не зря — песня действительно помогает малышам засыпать. Причины такого эффекта в беседе с Life.ru объяснила детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова.
Во-первых, композиция обладает всеми свойствами, успокаивающими младенцев: монотонным ритмом (примерно 70–75 ударов в минуту — как сердцебиение в покое), глубоким мужским вокалом и отсутствием резких звуков. Всё это создаёт у ребёнка ощущение безопасности, похожее на то, что он испытывал в утробе матери.
«Низкий мужской голос может оказывать успокаивающее действие на младенца. Исследования показывают, что младенцы различают частоты — и более низкие звуки могут восприниматься ими как более безопасные и устойчивые», — объяснила сказкотерапевт Дарья Дугенцова.
В композиции нет резких скачков громкости и темпа, нет тревожных переходов — это снижает вероятность того, что ребёнок испугается или проснётся от напряжённого момента. Кроме того, песня хорошо подходит для фонового прослушивания: она не требует активного внимания, а её плотное звучание помогает заглушать внешние раздражители.
«Трек не требует активного внимания, может звучать фоном, и его звуковая плотность может «маскировать» внешние раздражители», — пояснила детский психолог.
Не менее важно и то, как реагируют родители, подчеркнула сказкотерапевт. Если мама или папа сами расслаблены и испытывают приятные эмоции от песни, ребёнок это чувствует и улавливает их состояние — а значит, и сам быстрее успокаивается.
Эксперт подчёркивает: главное — включать трек очень тихо и не привязывать ребёнка к одному источнику засыпания. Но в целом — если песня помогает малышу заснуть, а родителям сохранять нервы, значит, работает.
Ранее психологи объяснили, почему у человека может возникать ощущение, будто он лишний в компании. Это состояние называют синдромом изгоя, и оно часто связано с детскими травмами. По словам специалиста, такие чувства формируются из-за прошлых ситуаций отвержения — когда ребёнка дразнили, исключали из общения или обесценивали дома. Позже мозг фиксирует установку: «Быть с другими — небезопасно». В терапии с этим работают как с дисфункциональными убеждениями, а в психоанализе — как с глубинной внутренней неприязнью, перенятой от окружающих.