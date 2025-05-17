Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 07:16

От обиды до шизофрении: Родителей призвали не отправлять детей в лагеря против их воли

Психолог Наумова призвала не отправлять детей в лагеря против их воли

Детский лагерь. Обложка © freepik

Детский лагерь. Обложка © freepik

По мнению детского психолога Натальи Наумовой, поездка ребёнка в детский лагерь против его воли может вызвать обиду на родителей и даже стать причиной серьёзной психологической травмы. Если наследник никогда не был в лагере, то родителям стоит заранее подготовить его к этому событию в позитивном ключе, например, рассказав об интересных деталях отдыха.

Эксперт посоветовала вместе с ребёнком посмотреть хороший фильм о жизни в лагере и поделиться собственным положительным опытом. Также она рекомендовала дать понять наследнику, что он сможет в любой момент вернуться домой, если почувствует себя некомфортно.

День пионерии 2025: Когда отмечают, история праздника и почему девизы пионеров были именно такими
День пионерии 2025: Когда отмечают, история праздника и почему девизы пионеров были именно такими

«Отправлять туда через силу — плохая идея. Это способно привести к психологической травме и затаенной обиде на родителей. Ребенок может стать замкнутым, необщительным, решить, что взрослым больше доверять нельзя. За этим последуют ложь и скрытность», — подчеркнула собеседница «Москвы 24».

Специалист предупредила, что попытки растормошить замкнутого и необщительного ребёнка с помощью поездки в лагерь могут иметь тяжелые последствия. В частности, при наличии невыявленного психиатрического состояния стресс от такого «отдыха» может спровоцировать развитие шизотипического расстройства личности или даже привести к шизофрении.

«Это опасно и стыдно»: Психолог рассказал, ломают ли психику детей «неприличные» аниме-игрушки
«Это опасно и стыдно»: Психолог рассказал, ломают ли психику детей «неприличные» аниме-игрушки

Ранее родителям объяснили, в каких случаях нужно бежать с ребёнком к логопеду. В частности, эксперт призвала не игнорировать советы от школы обратиться к специалисту. Также Life.ru выяснил, при каком доходе россияне готовы завести ребёнка.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Дети
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar