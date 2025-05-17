От обиды до шизофрении: Родителей призвали не отправлять детей в лагеря против их воли
Психолог Наумова призвала не отправлять детей в лагеря против их воли
Детский лагерь. Обложка © freepik
По мнению детского психолога Натальи Наумовой, поездка ребёнка в детский лагерь против его воли может вызвать обиду на родителей и даже стать причиной серьёзной психологической травмы. Если наследник никогда не был в лагере, то родителям стоит заранее подготовить его к этому событию в позитивном ключе, например, рассказав об интересных деталях отдыха.
Эксперт посоветовала вместе с ребёнком посмотреть хороший фильм о жизни в лагере и поделиться собственным положительным опытом. Также она рекомендовала дать понять наследнику, что он сможет в любой момент вернуться домой, если почувствует себя некомфортно.
«Отправлять туда через силу — плохая идея. Это способно привести к психологической травме и затаенной обиде на родителей. Ребенок может стать замкнутым, необщительным, решить, что взрослым больше доверять нельзя. За этим последуют ложь и скрытность», — подчеркнула собеседница «Москвы 24».
Специалист предупредила, что попытки растормошить замкнутого и необщительного ребёнка с помощью поездки в лагерь могут иметь тяжелые последствия. В частности, при наличии невыявленного психиатрического состояния стресс от такого «отдыха» может спровоцировать развитие шизотипического расстройства личности или даже привести к шизофрении.
Ранее родителям объяснили, в каких случаях нужно бежать с ребёнком к логопеду. В частности, эксперт призвала не игнорировать советы от школы обратиться к специалисту. Также Life.ru выяснил, при каком доходе россияне готовы завести ребёнка.