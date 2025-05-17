От обиды до шизофрении: Родителей призвали не отправлять детей в лагеря против их воли

По мнению детского психолога Натальи Наумовой, поездка ребёнка в детский лагерь против его воли может вызвать обиду на родителей и даже стать причиной серьёзной психологической травмы. Если наследник никогда не был в лагере, то родителям стоит заранее подготовить его к этому событию в позитивном ключе, например, рассказав об интересных деталях отдыха.

Эксперт посоветовала вместе с ребёнком посмотреть хороший фильм о жизни в лагере и поделиться собственным положительным опытом. Также она рекомендовала дать понять наследнику, что он сможет в любой момент вернуться домой, если почувствует себя некомфортно.

«Отправлять туда через силу — плохая идея. Это способно привести к психологической травме и затаенной обиде на родителей. Ребенок может стать замкнутым, необщительным, решить, что взрослым больше доверять нельзя. За этим последуют ложь и скрытность», — подчеркнула собеседница «Москвы 24».