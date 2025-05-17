«Не хватило эмпатии»: Психолог объяснила, как распознать у себя синдром изгоя

У любого человека время от времени возникает ощущение, будто он лишний. Такие мысли приходят, например, в новой компании и часто портят настроение, мешая строить отношения или выходить в свет. Специалисты данное состояние называют синдромом изгоя. Он может сформироваться из-за детских травм, предупредила психолог Мария Белан.

По её словам, в рамках когнитивно-поведенческой терапии подобные состояния рассматриваются как дисфункциональные убеждения, которые формируются на основе прошлого опыта. Например, если в детстве ребёнка дразнили, исключали из игр, высмеивали в классе или обесценивали дома, его мозг запоминает, что быть с другими небезопасно.

Психоанализ описывает данное явление как интроекцию отвержения — когда чужая враждебность или холод становятся частью внутреннего мира человека. Взрослея, он продолжает носить внутри себя неприязнь, только уже направленную на самого себя. В гештальт-терапии обращают внимание на непрожитый опыт контакта, который застрял в теле и памяти.

«Человеку не хватило принятия, эмпатии, теплоты, чтобы сформировать уверенность: я в порядке, даже если отличаюсь», — объяснила негативный эффект собеседница «Газеты.ru».