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16 мая, 18:56

Психолог объяснила, как нельзя «помогать» юному спортсмену перед соревнованиями

Психолог Россина: Спортсмен всегда находится в состоянии стресса

Юный футболист. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Юный футболист. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Перед соревнованиями у любого спортсмена может возникнуть лёгкое волнение или даже настоящая тревога, предупредила психолог Светлана Россина. По её словам, спортсмен всегда находится в состоянии стресса, а уровень тревожности поднимается из-за страха проиграть.

Эксперт отметила, что при оценке соперника и его навыков важную роль играет саморегуляция, особенно позитивные психологические установки. Не менее значима концентрация внимания, которая помогает аккумулировать все знания и навыки спортсмена. Поэтому важно осваивать процессы саморегуляции как можно раньше, чтобы в будущем добиться более высоких результатов.

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Также собеседница телеканала «Санкт-Петербург» подчеркнула важность роли тренера в подготовке спортсмена. Нельзя давить на воспитанников или провоцировать у них страх перед соревнованиями. Мотивация через давление возможна только на короткий срок, уверена она.

«Потом такие угрозы будут формировать в самом спортсмене психическое и спортивное выгорание. Это куда страшнее, потому что будет перетренированность, отсутствие внутренней мотивации», — заключила спортивный психолог.

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Ранее психолог в интервью Life.ru назвала три причины, почему критически важно учитывать мнение детей при разводе родителей. Попытка лишить ребёнка права голоса в бракоразводных процессах якобы ради его психологического благополучия может привести к серьёзным последствиям, предупредила эксперт.

Борис Эльфанд
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