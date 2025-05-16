Психолог объяснила, как нельзя «помогать» юному спортсмену перед соревнованиями

Перед соревнованиями у любого спортсмена может возникнуть лёгкое волнение или даже настоящая тревога, предупредила психолог Светлана Россина. По её словам, спортсмен всегда находится в состоянии стресса, а уровень тревожности поднимается из-за страха проиграть.

Эксперт отметила, что при оценке соперника и его навыков важную роль играет саморегуляция, особенно позитивные психологические установки. Не менее значима концентрация внимания, которая помогает аккумулировать все знания и навыки спортсмена. Поэтому важно осваивать процессы саморегуляции как можно раньше, чтобы в будущем добиться более высоких результатов.

Также собеседница телеканала «Санкт-Петербург» подчеркнула важность роли тренера в подготовке спортсмена. Нельзя давить на воспитанников или провоцировать у них страх перед соревнованиями. Мотивация через давление возможна только на короткий срок, уверена она.

«Потом такие угрозы будут формировать в самом спортсмене психическое и спортивное выгорание. Это куда страшнее, потому что будет перетренированность, отсутствие внутренней мотивации», — заключила спортивный психолог.